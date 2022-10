DFC: Senzacionalističko izvještavanje srbijanskih medija o Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Srbijanski mediji pridaju veliku pažnju Crnoj Gori, ali na krajnje senzacionalistički i huškački način, često izvlačeći informacije iz konteksta, kršeći novinarsku etiku i ljudski moralni kodeks ponašanja, pokazao je monitoring koji je sproveo Digitalni forenzički centar (DFC).

Iz DFC-a su saopštili da analiza jednogodišnjeg monitoringa, koji je sproveden od 1. oktobra prošle do 30. septembra ove godine, otkriva nastojanje da se prave činjenice spoje s lažnim informacijama, pretjerivanjima ili iznošenjem činjenica izvan konteksta kako bi se oblikovalo javno mnjenje.

Oni su kazali da je analiza, koja obuhvata ukupno 11.510 članaka, pokazala da su portali Alo, Espreso, Srbija danas, Kurir i Informer bili najčitaniji srbijanski mediji u Crnoj Gori tokom prethodnih 12 mjeseci i da su istovremeno najčešće širili sadržaj upitnog kvaliteta.

“Vidljivo da srbijanski mediji Crnoj Gori pridaju veliku pažnju, ali na krajnje senzacionalistički i huškački način, često izvlačeći informacije iz konteksta, kršeći novinarsku etiku i ljudski moralni kodeks ponašanja”, istakli su iz DFC-a.

Kako su kazali, narativi koji dominiraju izazivaju osjećaj nelagode, nesigurnosti i zabrinutosti”.

Iz DFC-a su rekli da se slika Crne Gore kao kriminalne države, mafijaške organizacije, u kojoj se krše ljudska prava i održavaju izbori uz brojne nepravilnosti, kontinuirano stvarala posljednjih godina.

“Dnevno izvještavanje srbijanskih medija o Crnoj Gori ne bi uopšte bilo posebno da ne obiluje senzacionalističkim naslovima i narativima usmjerenim ka široj publici, što još više povećava zabrinutost zbog mogućnosti manipulisanja crnogorskom javnošću”, istakli su iz DFC-a.

Prema njihovim riječima, trend objavljivanja po mjesecima pokazuje da su tabloidi na temu Crna Gora najažurnije izvještavali u januaru, aprilu i avgustu.

To se, kako su naveli iz DFC-a, poklapa sa periodom pada 42. i formiranja nove manjinske Vlade, potpisivanja Temeljnog ugovora i izglasavanja nepovjerenja Vladi Dritana Abazovića.

Iz DFC-a su naglasili da je cilj tih narativa bio izazvati emocionalni naboj građana i kao rezultat dati dodatne podjele i napetosti.

“Takvo izvještavanje dovelo je do opasnih predrasuda prema Crnoj Gori, njenim građanima i institucijama kod velikog broja ljudi u Srbiji, ali i Crnoj Gori, imajući u vidu doseg i čitanost ovih portala”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS