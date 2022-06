Danas sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost

Podgorica, (MINA) – Vijeće za nacionalnu bezbjednost danas će na sjednici raspravljati o nacionalnim prioriteta u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala do 2025. godine.

To je prva sjednica Vijeća na čelu sa predsjednikom Vlade Dritanom Abazovićem.

Iz Vlade je saopšteno da je na dnevnom redu usvajanje nacionalnih prioriteta u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala od 2022 – 2025. godine, određivanju koordinatora Biroa za operativnu koordinaciju, kao i koordinatora za izradu i primjenu Nacionalne strategije za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala.

Navodi se da je planirano da se članovi Vijeća upoznaju sa stanjem i problematikom o uslovima rada i drugim pitanjima koja su značajna za rad Vrhovnog, Specijalnog i drugih tužilaštava, posebno u kontekstu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Iz Vlade su naveli da su u skladu sa Poslovnikom o radu Vijeća, na sjednicu pozvani i vršiteljka dužnosti Vrhovnog državnog tužilaštva Maja Jovanović, Glavni specijalni tužilac Vladimir Novović, ministar bez portfelja Zoran Miljanić i direktor Uprave policije Zoran Brđanin.

Članovi Vijeća su i ministri odbrane Raško Konjević, pravde Marko Kovač, unutrašnjih poslova Filip Adžić, finansija Aleksandar Damjanović i vanjskih poslova Ranko Krivokapić.

Članovi Vijeća su i vršilac dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Savo Kentera, kao i predsjednik i potpredsjednik skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević i Mevludin Nuhodžić.

