Danas 29. godišnjica genocida u Srebrenici

Podgorica, (MINA) – U Memorijalnom centru u Potočarima u Srebrenici komemoracijom žrtvama danas će biti obilježena 29. godišnjica tog genocida.

Danas će u Potočarima biti ukopani posmrtni ostaci još 14 identifikovanih srebreničkih žrtava.

Ministarke evropskih polova, prosvjete, nauke i inovacija i rada i socijalnog staranja, Maida Gorčević, Anđela Jakšić Stojanović i Naida Nišić, biće u delegaciji Vlade Crne Gore na obilježavanju 29. godišnjice genocida u Srebrenici.

Kako su kazali iz Vlade, u crnogorskoj delegaciji biće i državni sekretar Ministarstva evropskih poslova Bojan Božović i otpravnica poslova u Ambasadi Crne Gore u Bosni i Hercegovini, Satka Hajdarpašić.

Prema optužnicama Haškog tribunala, vojnici pod komandom generala Ratka Mladića su do organizovano i sistematski ubili oko osam hiljada muslimanskih muškaraca i dječaka. Oko 30 hiljada žena i djece deportovano je za dva dana.

Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. donio presudu kojom masakr u Srebrenici kvalifikuje kao čin genocida. Rezolucije o Srebrenici kojima se potvrđuje ta presuda donijeli su parlamenti zemalja Evropske unije, Kanada, Sjedinjene Američke Države i Australija.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je 23. maja Rezoluciju kojom je 11. jul proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

Skupština Crne Gore u julu 2009. godine usvojila je Deklaraciju o prihvatanju rezolucije Evropskog parlamenta o Srebrenici, kojom se osuđuje zločin u tom bosansko-hercegovačkom gradu, kao i druga zlodjela počinjena tokom sukoba na prostorima bivše Jugoslavije.

Skupština Crne Gore usvojila je 17. juna 2022. Rezoluciju o genocidu u Srebrenici.

