Ćulafić: Ministarstvo će biti podrška Regionalnom vodovodu

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera biće finansijska, institucionalna i logistička podrška Regionalnom vodovodu, poručio je resorni ministar Damjan Ćulafić.

Ćulafić je, kako je saopšteno iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, sa direktorom Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje Borislavom Ivankovićem obišao lokaciju u koritu rijeke Morače, u Drugoj zoni sanitarne zaštite izvorišta Bolje sestre, na kojoj se grade privremene pješčana ustava.

Navodi se da je to bila prva radna posjeta novoimenovanog ministra Ćulafića.

Ćulafić je istakao da je suvišno govoriti kakav je značaj vode za stanovništvo i da mu je drago što je u prilici da vidi da radovi teku planiranom dinamikom.

“Eksperimentalni projekat koji je izveden prošle godine je pokazao da je to jedno kratkoročno rješenje koje daje adekvatne rezultate, tako da sam veoma zadovoljan”, naveo je Ćulafić.

Navodi se da izgradnja privremene pješčane ustave ima za cilj nastavak daljih ispitivanja i monitoringa koji će obezbijediti potrebne podatke za izradu zona sanitarne zaštite u skladu sa zaključcima Vlade sa sjednice održane 13. juna.

Dodaje se da će izgradnja privremene pješčane ustave takođe poslužiti i kao eksperiment koji prethodi sanaciji korita rijeke Morače koje je sa aspekta ekologije ugroženo i na čijoj revitalizaciji rade timovi Svjetske banke.

Ćulafić je kazao i da će resorno Ministarstvo biti finansijka, institucionalna i logistička podrška Regionalnom vodovodu.

“Sve što bude nauka rekla će biti predmet našeg sagledavanja. Pokazalo se da kada se nauka poštuje, a posebno njihova metodologija rada, to daje dobre rezultate. Sa pozicije ministra ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, podržaću naučna istraživanja i eksperimente, kao i projekte koji dolaze kao efikasan plod tih istraživanja”, rekao je Ćulafić.

On je naglasio da vjeruje da će doći do dugoročnih rezultata.

Ivanković je podsjetio da bi privremena pješčana ustava trebalo, kao i prošle godine, da obezbjedi dodatne količine vode kako bi prevazišli problem sa izdašnošću izvorišta Bolje sestre.

“Očekujemo da ćemo ustavu završiti u narednih desetak dana, jer nam sad dolazi avgust kada je najmanja izdašnost i našeg i lokalnih izvorišta na crnogorskom primorju. Sa ovim nasipom ćemo dobiti dodatne količine i obezbijediti neophodne količine vode za sve opštine na crnogorskom primorju”, rekao je Ivanković.

On je istakao da je eksperiment pokazao da je povećana izdašnost izvorišta Bolje sestre.

“Sa ovim dodatnim količinama mislim da ćemo obezbijediti nesmetano vodosnabdijevanja na primorju”, kazao je Ivanković.

U saopštenju se navodi da je trenutno snabdijevanje na zadovoljavajućem nivou i da je, osim ugovorenih količina, u julu isporučeno dodatnih 510 litara po sekundi (l/s).

Ivanković je rekao da su ovih dana imali i oko 730 dodatnih l/s, što je oko 40 odsto iznad dogovorenih količina vode, dodajući da smatraju da je vodosnabdijevanje u najboljem redu.

“U avgustu ugovorene količine su 590 litara, a maksimalna količina vode koju smo isporučili bila je 4. avgusta 2022. bila je 773 l/s, te i ove godine u špicu sezone očekujemo da će količine isporučene vode biti od 770 do 780 l/s”, najavio je Ivanković.

