Crna Gora uspostavila saradnju sa Evropskim javnim tužilaštvom

Podgorica, (MINA) – Vršiteljka dužnosti Vrhovne državne tužiteljke Maja Jovanović i glavna evropska tužiteljka Laura Koveši potpisale su u Luksemburgu Sporazum o saradnji između Kancelarije evropskog javnog tužioca i crnogorskog Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT).

Kako je saopšteno iz VDT, cilj Sporazuma je uspostavljanje međusobne saradnje i olakšavanje razmjene informacija kako bi se obezbijedila efikasna istraga i krivično gonjenje svih osoba koje su osumnjičene ili okrivljene za krivična djela protiv budžeta Evropske unije (EU).

Navodi se da je sastanak bio prilika da se Koveši detaljnije upozna sa rezultatima koje je Državno tužilaštvo Crne Gore ostvarilo u prethodnom periodu.

Jovanović je kazala da će, dok god se nalazi na čelu državnotužilačke organizacije, ono biti prepoznato po bespoštednoj borbi protiv svih vidova korupcije i organizovanog kriminala i procesuiranju svakog koje došao u sukob sa zakonom bez obzira na funkciju koju obavlja.

Prema riječima Koveši, današnje potpisivanje sporazuma potvrda je obostranih dobrih namjera za saradnju.

„Koveši je Državnom tužilaštvu ponudila podršku u vidu obuka za tužioce kao i stručnu i ekspertsku pomoć“, kaže se u saopštenju.

Kako je saopšteno, potpisivanju Sporazuma prisustvovao je i ministar pravde Marko Kovač, koji je ocijenio da radni sporazum predstavlja model konkretizacije saradnje između Crne Gore i institucija EU.

Kovač je dodao da se time stavlja do znanja da je Crna Gora snažan i respektabilan partner na planu borbe protiv svih oblika organizovanog kriminala i korupcije, a naročito u kontekstu borbe protiv učinilaca krivičnih djela koji za posljedicu imaju nezakonito stečenu imovinsku korist na štetu Crne Gore i EU.

“Ovim sporazumom se predviđa jačanje konkretne saradnje između tužilaštava Evropske unije i Crne Gore, kroz osnivanje dodatnih istražnih timova, kao i ekspertske podrške našim strukturama u konkretnim predmetima koruptivnih krivičnih djela”, rekao je Kovač.

On je naveo da će Ministarstvo pravde, kao i do sada, pomagati u stvaranju preduslova za što uspješniju saradnju između Vrhovnog državnog tužilaštva i Kancelarije javnog tužioca EU.

Iz VDT su kazali da je zadatak Kancelarije javnog tužioca EU, koja je zvanično počela sa radom 1. juna prošle godine, borba protiv kriminala usmjerenog na finansijske interese EU, poput prevara, korupcije, izbjegavanja plaćanja poreza na dodatu vrijednost iznad deset miliona EUR.

