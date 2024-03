Crna Gora posvećena postizanju održive budućnosti u oblasti građevinarstva

Podgorica, (MINA) – Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Janko Odović potpisao je Deklaraciju de Šailo /Chaillot/ koja, kako je kazao, predstavlja posvećenost Crne Gore međunarodnoj saradnji u postizanju održive budućnosti u oblasti građevinarstva.

Odović je, kako je saopšteno iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, učestvovao na Globalnom forumu zgrada i klime u Parizu.

Navodi se da je forum okupio ministre i ključne zainteresovane strane iz cijelog svijeta u nastojanju rješavanja kritičnog izazova izgradnje, dekarbonizacije i otpornosti u svijetu.

“Kao dio obaveze foruma, imao sam čast da učestvujem u pripremi i usvajanju Deklaraciju de Šailo. Ta deklaracija predstavlja snažnu posvećenost Crne Gore međunarodnoj saradnji u postizanju održive budućnosti za naše građevine, građevinski sektor u cjelini, bolje i održivije okruženje”, rekao je Odović.

Iz Ministarstva rekli su da Deklaracija navodi zajedničke principe i okvir za saradnju u cilju pokretanja globalnih inicijativa za dekarbonizaciju i klimatsku otpornost u zgradama.

“Potvrđujući ovu Deklaraciju Crna Gora se pridružuje globalnom pokretu posvećenom stvaranju budućnosti u kojoj naše zgrade nijesu samo energetski efikasne, već i prilagodljive klimatskim promjenama“, dodaje se u saopštenju.

Prema riječima Odovića, to je značajan korak ka evropskoj i održivoj budućnosti za Crnu Goru.

„Uvjeren sam da će naše učešće na ovom Forumu i posvećenost Deklaraciji de Šailo doprinijeti održivijoj budućnosti naše države, regiona i planete, snaženju i još boljem pozicioniranju Crne Gore kao ekološke države. Naša je obaveza da generacijama koje dolaze ostavimo zdraviju životnu sredinu, sigurno i održivo društvo“, kazao je Odović.

