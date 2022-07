Crna Gora posvećena održivom razvoju i zaštiti životne sredine

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, kao ekološka država, posvećena je primjeni aktivnosti iz domena održivog razvoja, klimatskih promjena i zaštite životne sredine, rekla je ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović.

Novaković Đurović je, tokom razgovora sa generalnim direktorom kabineta premijera Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) Abudulahom Naserom Lotom, u okviru Političkog foruma na visokom nivou za održivi razvoj, naglasila da su UAE pouzdan i aktivan partner Crne Gore.

Kako je saopšteno iz Kancelarije za održivi razvoj, ona je iskazala zadovoljstvo intezitetom i dinamikom zajedničkih aktivnosti, kao i stepenom realizacije projekata koji se u potpunosti oslanjaju na razvojne potrebe Crne Gore.

“Novaković Đurović je ukazala na potrebe jačanja kapaciteta u okviru Kancelarije za održivi razvoj, kao i na potrebe razvoja statističkih podataka za mjerenje napretka u sprovođenju politike održivog razvoja”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Lota je pohvalio izuzetnu saradnju koju dvije države imaju i ostvaruju u brojnim oblastima u dijelu unapređenja održivog razvoja dviju ekonomija i kvalitata života građana.

On je izrazio spremnost da UAE podijeli dobru praksu sa crnogorskim institucijama iz domena politike održivog razvoja, kao i da se na taj način proširi sveukupna saradnja između dvije države na ovom polju saradnje.

“Pozvao je delegaciju Crne Gore na čelu sa ministarkom Novaković Đurović da posjeti UAE i da nastave dijalog na visokom nivou, sa posebnim fokusom na razmjenu dobrih praksi i politika koje doprinose razvoju baziranom na principima održivog razvoja”, rekli su iz Kancelarije za održivi razvoj.

Kako su naveli, sagovornici su se saglasili da globalno partnerstvo i bliska saradnja između država predstavlja jedno od kapitalnih rešenja za savremene globalne izazove.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS