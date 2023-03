Crna Gora postaje država u kojoj je zakon jednak za sve

Podgorica, (MINA) – Crna Gora polako, ali sigurno postaje država u kojoj je zakon jednak za sve, kazao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Adžić se danas u Briselu sastao sa komesarkom Evropske unije (EU) za unutrašnje poslove, Ilvom Johanson.

Iz MUP-a su rekli da je Adžić informisao Johanson o najnovijim aktivnostima Specijalnog državnog tužilaštva i Specijalnog policijskog odjeljenja, koje su rezultat intenzivne saradnje sa EUROPOL-om.

“Tom prilikom ministar je naglasio da Crna Gora polako, ali sigurno postaje država u kojoj je zakon jednak za sve, kao i da država neće tolerisati kriminal kako unutar, tako i van institucija”, kaže se u saopštenju.

Adžić je poručio da će Crna Gora uložiti dodatne napore u cilju usklađivanja vizne politike u skladu sa onim što su standardi i očekivanja EU.

Johanson je istakla da su nadležni organi pokazali odlučnost.

Ona je, kako se navodi, čestitala Adžiću i Vladi na najnovijim akcijama, ali i sveukupnim aktivnostima koje nedvosmisleno pokazuju jasnu namjeru da država stane na kraj organizovanom kriminalu.

