Crna Gora obilježava Dan državnosti

Podgorica, (MINA) – Crna Gora danas obilježava Dan državnosti, u znak sjećanja na 13. jul 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država i isti datum 1941. kada je narod Crne Gore počeo ustanak protiv fašizma.

Crnogorski predsjednik Milo Đukanović, na prijemu povodom Dana državnosti, koji je priredio na Cetinju, kazao je da je Evropska unija shvatila da je kritičan trenutak da se nastavi i u dogledno vrijeme završi proces ujedinjenja Evrope, a to podrazumijeva i skoro članstvo Crne Gore i drugih zemalja regiona.

On je rekao da je danas, 81 godinu nakon Trinaestojulskog ustanka 1941, u slobodnoj, nezavisnoj Crnoj Gori, jednako neugasla velika ideja koja je pokrenula taj veličanstveni događaj.

Đukanović je istakao da je taj događaj imao univerzalni značaj u vrijeme fašističke pošasti koja je harala Evropom.

„Zato su ga svjetski velikani toga doba prepoznali kao smjer kuda čovječanstvo treba da ide. Trinaesti jul 1941. trajno je trasirao i put obnove crnogorskog državnog i nacionalnog identiteta, put napretka i izgledne evropske budućnosti“, kazao je Đukanović.

On je naveo da je za Crnu Goru jednako inspirativan i 13. jul 1878. kada je na Berlinskom kongresu prvi put potvrđeno međunarodno priznanje Crne Gore.

