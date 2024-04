Crna Gora intenzivirala reforme u borbi protiv trgovine ljudima

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je intenzivirala aktivnosti na sprovođenju reformi u borbi protiv trgovine ljudima i snažnijem odgovoru na taj problem, saopštila je načelnica Odjeljenja za borbu protiv trgovine ljudima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Tijana Šuković.

Crnogorska delegacija je, uz podršku Misije OEBS-a, prethodna dva dana učestvovala na konferenciji na visokom nivou Alijanse u borbi protiv trgovine ljudima, kojoj je u Beču prisustvovalo više od 800 učesnika iz regiona OEBS-a i šire.

Iz Misije OEBS-a su kazali da su u crnogorskoj delegaciji, osim Šuković, bile i tužiteljka u Višem državnom tužilaštvu Danka Ivanović Đerić i samostalna savjetnica u Vrhovnom sudu Bojana Bandović.

Šuković je na konferenciji istakla da je Crna Gora intenzivirala aktivnosti na sprovođenju reformi u borbi protiv trgovine ljudima i snažnijem odgovoru na taj problem, kako sa krivično-pravnog aspekta, tako i u smislu proaktivnog i preventivnog pristupa na svim nivoima.

„Crna Gora ostaje posvećena djelovanju na bilateralnom i multilateralnom nivou u domenu borbe protiv trgovine ljudima, kao aktivan i pouzdan partner u cilju postizanja što boljeg kvaliteta zajedničke budućnosti”, kazala je Šuković.

Ona je dodala da je za tri godine organizovano deset obuka za 149 policijskih službenika, socijalnih radnika i predstavnika nevladinih organizacija uz podršku Misije OEBS-a, a koje su bila bazirane na Misijinim Smjernicama za intervjuisanje žrtava trgovine ljudima, sa standardizovanim setom pitanja.

Generalna sekretarka OEBS-a Helga Marija Šmid kazala je da je sprečavanje trgovine ljudima najbolji način da se istinski zaštite ranjive grupe i da se trgovci liše nezakonite zarade koju kriminal stvara.

„Ako želimo da pobijedimo trgovinu ljudima, a to nesumnjivo mora da bude naša zajednička ambicija, efikasni pristupi prevenciji moraju biti temelj na kojem se zasnivaju naši napori u borbi protiv trgovine ljudima”, istakla je Šmid.

Specijalna predstavnica i koordinatorka OEBS-a za borbu protiv trgovine ljudim Kari Džonston kazala je da trgovci ljudima plijene marginalizovane i najugroženije.

Ona je ukazala na novi trend gdje se demografski profil žrtava trgovine takođe širi, u korak sa digitalnim razvojem.

“Svjedoci smo evolucije trgovine ljudima gdje se ona ukršta ili čak spaja sa drugim zločinima kao što su droga, krađe ili prevare, gdje su počinioci prerušeni iza žrtava”, kazala je Džonston.

Lideri OEBS-a i eksperti za borbu protiv trgovine ljudima su na konferenciji pozvali 57 država učesnica da odu korak dalje od kampanja za podizanje svijesti.

“Naglašavajući hitnu potrebu da se preispitaju napori za prevenciju u trenutku kada se suočavamo sa novim taktikama trgovine ljudima”, kaže se u saopštenju.

Tokom panela i izdvojenih sesija, učesnici su razgovarali o konkretnim načinima za preoblikovanje prevencije trgovine ljudima.

Iz Misije OEBS-a u Crnoj Gori su poručili da će nastaviti da podržavaju nacionalne institucije u borbi protiv trgovine ljudima, prilagođavajući svoju saradnju i aktivnosti zaključcima konferencije.

