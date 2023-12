Crna Gora i Austrija na zajedničkom putu u borbi protiv klimatskih promjena

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Austrija su na zajedničkom putu u borbi protiv klimatskih promjena.

To je ocijenjeno na sastanku ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Vladimira Martinovića i austrijske ministarke za klimatsku akciju, životnu sredinu, energetiku, mobilnost, inovacije i tehnologiju Leonore Gevesler.

Martinović, koji predvodi delegaciju Vlade Crne Gore na 28. Konferenciji Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime (COP28) u Dubaiju, sastao se sa Gevesler na marginama COP-a.

Iz Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera saopšteno je da je na sastanku potvrđena namjera za daljim produbljivanjem tradicionalno dobrih odnosa Crne Gore i Austrije.

“Prisustvo zvaničnih delegacija na COP28 potvrđuje spremnost država na sprovođenje konkretnih akcija u pravcu ispunjenja ciljeva Pariskog sporazuma”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da Austrija prepoznaje i pozdravlja napore koje Crna Gore ulaze u oblast klimatskih promjena i zaštite životne sredine, u cilju zatvaranja Poglavlja 27.

Martinović je kazao da je zadovoljan što Crna Gora i Austrija dijele iste ciljeve i vrijednosti, koje je 44. Vlada postavila visoko na svojoj Agendi.

Iz Ministarstva su kazali da je Austrija ponudila dalju saradnju i tehničku i ekspertsku pomoć, posebno u oblasti upravljanja otpadom i klimatskim promjenama.

Kako su kazali, istaknut je važan razvoj softvera za informacioni sistem proširene odgovornosti proizvođača.

Iz Ministarstva su naveli da je na sastanku naglašen značaj regionalne saradnje i projekata koje sprovode sa namjerom da pomognu lokalnim zajednicama da se adaptiraju ili mitiguju rizike klimatskih promjena.

Gevesler je pozvala Martinovića da učestvuje na ministarskoj koferenciji TRATOLOW projekta, koja će biti održan u Beču, na proljeće sljedeće godine.

