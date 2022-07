Crna Gora će ostati uz Ukrajinu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, kao i sav slobodni svijet, ostaće uz Ukrajinu, a mir mora pobijediti, kazala je prva dama Crne Gore Lidija Đukanović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović se, na poziv prve dame Ukrajine Olene Zelenske, obratila video porukom na drugom Samitu prvih dama i gospode „Ukrajina i svijet: Budućnost koju mi obnavljamo zajedno“.

Samit se održava u znak podrške ukrajinskom narodu.

„Iz dana u dan, već pet mjeseci, Ukrajina i ukrajinski građani i građanke, i Vi gospođo Zelenski zadivljujete svijet hrabrošću i odlučnošću u odbrani zemlje i svoje slobode“, rekla je Đukanović.

Ona je zahvalila jer Ukrajina danas brani i Evropu i najviše vrijednosti slobode.

„Stradanja civila, uništeni domovi, razorena obdaništa, pozorišta i bolnice, srušeni mostovi i spomenici kulture – slike su koje sa velikom tugom svakodnevno pristižu iz nama prijateljske Ukrajine“, navela je Đukanović.

Đukanović je kazala da su desetine hiljade izgubljenih života, milioni izbjeglih i prognanih, stotine stradalih zbog gladi i bolesti, u uslovima kolapsa zdravstvenog sistema i blokade životnih namirnica, najtragičnije posljedice nasilja i divljaštva kojem se svjedoči od početka ruske agresije.

„Danas smo ovdje da pošaljemo poruku u ime svake žrtve ovog besmislenog rata da ubistva, mučenja i razaranja Ukrajine moraju prestati“, rekla je Đukanović.

Ona je istakla da želi da vjerujem da će Samit postaviti temelje platforme za buduću saradnju u obnovi i izgradnji Ukrajine.

„Ne znamo kada će nepodnošljiva patnja civila stati. Ali ono što znamo jeste da će Crna Gora, kao i sav slobodni svijet ostati uz Ukrajinu i da mir mora pobijediti. Slava Ukrajini“, poručila je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS