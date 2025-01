CGO: Oružje prijavilo 14 visokih funkcionera

Podgorica, (MINA) – Prijavljeno vatreno oružje, po podacima Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), ima 13, od 138 visokih funkcionera – članova Vlade, poslanika i predsjednika opština, saopštili su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Iz te nevladine organizacije su kazali da je tih 13 visokih funkcionera prijavilo 20 komada vatrenog oružja – prištolja i pušaka.

Saradnik na programima CGO-a Nikola Mirković je rekao da su neki funkcioneri oružje stekli kupovinom, a drugi dobili putem nasljedstva ili poklona.

On je u saopštenju naveo da je oružje prijavilo sedam poslanika, pet predsjednika opština i dva ministra.

„CGO nema podatke da li je u okviru akcije Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Uprave policije, kroz koju se pozivaju građani da vrate neprijavljeno oružje, iko od javnih funkcionera vratio takvo oružje“, rekao je Mirković.

Kako je kazao, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković prijavio je nasljeđen pištolj marke Bereta iz 1975. godine, a ministar regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama Ernad Suljević takođe ima prijavljen naslijeđeni pištolj CZ 27 kalibra 7,65 milimetara iz 1980. godine.

Mirković je rekao da prijavljeno vatreno oružje koje su, uglavnom, kupili, imaju presjednici opština Bijelo Polje, Kolašin, Plužine i Petnjica.

U saopštenju se navodi da predsjednik Opštine Plužine Slobodan Delić posjeduje karabin iz 1985. godine stečen ugovorom o poklonu, dok je predsjednik Opštine Petnjica Samir Agović kupio pištolj CZ M70 iz 1997. godine.

Dodaje se da je predsjednik Opštine Kolašin Petko Bakić kupio pištolj Zastava CZ 999, kao i Zastava Arms nepoznatog kalibra, a pretpostavlja se da je pitanju puška.

Kako se navodi, najviše komada vatrenog oružja su prijavili predsjednik opštine Šavnik Jugoslav Jakić, i predsjednik opštine Bijelo Polje Petar Smolović.

„Jakić je naslijedio Zastavin poluatomatski pištolj iz 1988. godine i Zastava Arms pušku, takođe, iz 1988. godine. Kupovinom je stekao Češka zbrojovka poluatomatski pištolj iz 1988. godine i lovačku pušku MAUSER 8MM iz 1945“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da Smolović posjeduje dva pištolja Zastava CZ999 Luger 9mm iz 2015 i Glock 43 9mm iz 2016, kao i lovačku pušku Franchi Affinity 12 GA X 3″ iz 2019. godine, a sve je stekao kupovinom.

„Najbrojniji među naoružanim poslanicima su iz PES-a, Gordan Stojović, Miodrag Laković i Seid Hadžić, a svo oružje su stekli kupovinom“, kaže se u saopštenju.

Kako je saopšteno, Stojović je kupio poluautomatsko oružje, odnosno lovački karabin – Benelli Argo e 30-06 sprg iz 2021. godine i pištolj Tanfoglio Force ProF 40 SV iz iste godine.

Dodaje se da je Laković je kupio GLOK 19 kalibra devet milimetara 2015. godine, a Hadžić Beretu iz px4 storm iz 2004. istog kalibra.

Mirković je kazao da su oružje prijavili i jedan poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) i dva Nove srpske demokratije (NSD).

U saopštenju se navodi da je poslanik DPS-a Nikola Milović kupio Revolver Taurus iz 2005. godine.

Dodaje se da poslanik NSD-a Dejan Đurović posjeduje pištolj marke Zastava CZ 88 kalibra devet milimetara iz 1991. godine stečen kupovinom, a Velimir Đoković naslijedio je pištolj iste marke Zastava M70.

„CGO apeluje na sve javne funkcionere da kroz proaktivan pristup i sopstveni primjer podstaknu građane na razoružavanje i promjenu nekih loših praksi kad je riječ o odnosu prema oružju, a posebno imajući u vidu kakvim smo sve tragičnim događajima svjedočili u Crnoj Gori“, poručuje se u saopštenju.

