Podgorica, (MINA) – Sudija za istragu Višeg suda odredio je specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću pritvor do 30 dana.

Kako prenosi portal RTCG, sudija je u obrazloženju naveo da postoji opasnost od bjekstva i uticaja na svjedoke.

Čađenović je, tokom saslušanja u Višem sudu, negirao krivicu.

Njegov branilac Lazar Aković rekao je da je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) donijelo naredbu za sprovođenje istrage protiv Čađenovića, zbog sumnje da je pripadnik kriminalne organizacije koju je formirao Radoje Zvicer.

Čađenovića SDT sumnjiči da je počinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja.

