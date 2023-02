Britanska Vlada donirala opremu Sektoru za borbu protiv kriminala

Podgorica, (MINA) – Britanska Vlada donirala je Sektoru za borbu protiv kriminala 16 board kompjutera sa pratećim elementima, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da je primopredaje vrijedne opreme, koju će koristiti službenici kriminalističke i policije opšte nadležnosti u cilju unapređenja rada i efikasnosti potražne djelatnosti, izvršena danas.

Ta oprema, kako su rekli, omogućava brz i jednostavan pristup elektronskim bazama podataka Uprave policije, na terenu i na daljinu.

Iz Uprave policije su naveli da je prethodno održan sastanak direktora policije Zorana Brđanina, britanske ambasadorke Karen Medoks i pomoćnika direktora i rukovodioca međunarodnih poslova za Zapadni Balkan, u sastavu Mreže oficira za vezu za privredni i finansijski kriminal britanske Uprave poreza i carina, Dejvida Hantlija.

Brđanin je zahvalio na vrijednoj donaciji i dosadašnjoj kontinuiranoj podršci koju britanska Vlada pruža Upravi policije na unapređenju sveukupnih kapaciteta.

Medoks je rekla da je današnja donacija još jedan primjer bliske saradnje sa Upravom policije i Ministarstvom unutrašnjih poslova (MUP).

„Ovaj projekat će unaprijediti pristup obavještajnim podacima crnogorskih policajaca, tako da će moći da vide informacije koje su im potrebne o traženim licima, kada im budu neophodne“, kazala je Medoks.

Ona je navela da saradnja prevazilazi pružanje tehničke opreme.

„Ovo je napor velikih razmjera, sa MUP-om, Upravom policije i partnerima iz Sjedinjenih Američkih Država, kako bi se osiguralo postojanje pravog okvira politika i razmjene najboljih praksi u upravljanju obavještajnim podacima i poboljšanju istraga“, dodala je Medoks.

Iz policije su kazali da je stavljanju donirane opreme u svakodnevni rad policijskih jedinica na terenu, prethodio niz tehničko – informatičkih priprema, rad na obezbjeđivanju sigurnog pristupa policijskim bazama na daljinu, izrada korisničkog uputstva.

Oni su dodali da je tome prethodio i niz drugih aktivnosti kako bi se donirana oprema koristila u punom kapacitetu.

„Takođe, tokom ljetnje turističke sezone, u odjeljenjima bezbjednosti Podgorica i Budva projekat je sprovođen kroz testiranje rada policijskih službenika i korišćenje opreme, a testiranje su pratili britanski eksperti, učesnici projekta unapređenja potražne djelatnosti“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da će narednih dana svih 16 doniranih board kompjutera sa pratećom opremom biti predati na rad organizacionim jedinicama na terenu.

„Uprava policije će koristiti doniranu opremu radi postizanja visokog nivoa efikasnosti u pronalaženju osoba za kojima se traga, a koje su izvršioci teških krivičnih djela“, navodi se u saopštenju.

