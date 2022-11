Brđanin: Tužilaštvo da zatvori priču o zadržavanju Amfilohija

Podgorica, (MINA) – Priču o zadržavanju mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija Radovića u Centru bezbjednosti Podgorica, u junu 2020. godine, treba da zatvori tužilaštvo, ocijenio je direktor Uprave policije Zoran Brđanin.

On je to kazao na sjednici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu na kojoj je u toku kontrolno saslušanje na temu „Nehumano i šikanozno zadržavanje mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija Radovića u prostorijama Centra bezbjednosti Podgorica, 22. juna 2020 godine”.

Brđanin je rekao da suština današnjeg saslušanja nije da se utvrdi da li je “neko za stolom kriv, samo da se utvrdi istina, iz čega slijedi pravda”.

“Jasno je da je došlo do povrede prava, vidjećemo kako će se to dalje efektuirati u smislu određene odgovornosti. Imamo dvije adrese: tužilaštvo i ombudsmana”, kazao je .

On je rekao da se može govoriti o krivično-pravnoj odgovornosti, ali da je disciplinska sada, sa aspekta protoka vremena, upitna, imajući u vidu rokove zastarjelosti.

„Iz svih akata i činjenica bilo je i ima prostora da ono što danas radi Odbor uradi tužilaštvo i napokon zatvori ovu priču na ogovarajući način u formalno pravnom smislu“, rekao je Brđanin.

Predstavnik Mitropolije crnogorsko-primorske (MCP) Mirčeta Šljivančanin rekao je da je ponašanje organa državne vlasti prema Amfilohiju bilo nehumano, i da nije bilo osnova za toliko dugo zadržavanje s obzirom na to da se radi o čovjeku koji se nalazio na čelu MCP, s obzirom na njegov domaći i međunarodni ugled i to što je bio u devetoj deceniji života.

Šljivančanin je rekao da se to sve desilo nakon usvajanja „diskiminatornog“ Zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je izazvao protivljenje vjernika SPC, ali i drugih građana kojima je pravo i pravda na savjesti, a koji su legitimno protestom željeli da iskažu neslaganje sa takvim zakonom.

„To je izazvalo velike tenzije u društvu i mnogi episkopi, sveštenici i vjerni narod doživjeli su diskriminatorne postupke i povredu prava vjere od organa tadašnje državne vlasti“, istakao je Šljivančanin.

Advokat MCP Dragan Šoć podsjetio je da je institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda zaključila da je ponašanje prema Amfilohiju bilo neprimjereno i neadekvatno, s obzirom na motive i potrebu zbog koje je pozvan.

„Dakle, prema njemu se postupalo sa prekomjernim sredstvima, na krajnje ponižavajući način, imajući u vidu njegov rang i godine“, istakao je Šoć.

On je rekao da je Amfilohije pušten deset minuta prije isteka roka od šest sati za zadržavanje, i da mu je postavljeno devet pitanja, za koja smatra da su bila pripremljena.

„Imajući u vidu šta se mitropolitu stavljalo na teret, nije bilo nikakve potrebe da davanje iskaza traje duže od sat“, istakao je Šoć.

Postupajući tužilac Osnovnog državnog tužilaštva Nikola Boričić kazao je da se u 13 sati i 52 minuta izjasnio da se, što se tiče ODT, Amfilohije može puštiti na slobudu.

„Imam dokaza da sam ga pustio, a šta se dalje dešavalo ja to ne znam. Zbog čega je zadržan duže tri i po sata nije pitanje za mene“, poručio je Boričić.

Kako je rekao, glavno pitanje je zašto nije podnijeta krivična prijava protiv postupajućeg inspektora.

Zamjenica ombudsmana Nerma Dobardžić kazala je da su utvridili da boravak Amfilohija u stanici policije predstavlja faktičko lišenje slobode.

Ona je rekla da Uprava policije nije iznijela nijedan razlog za zadržavanje Amfilogija do tri i po sata duže, niti odgovorila da li je ono bilo neophodno da se dobije potrebno obavještenje.

“Lišenje slobode Amfilohija nije bilo proporcionalno, neophodno i nužno, čime mu je arbitrarnim postupanjem povrijeđeno pravo na slobodu i sigurnost ličnosti“, navela je Dobardžić.

