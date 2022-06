Bošković: Ugovor neophodno ponuditi i CPC

Podgorica, (MINA) – Ugovori o regulisanju odnosa sa vjerskim zajednicama moraju biti usklađeni sa Ustavom i zakonima i štititi interese Crne Gore, a neophodno ga je ponuditi Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi i drugim zajednicama koje bi se mogle registrovati, smatra poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Bošković.

Bošković je to rekao u intervjuu za Glas Amerike u Vašingtonu gdje je prisustvovao skupu Atlanskog savjeta o daljem jačanju partnerstva Sjedinjenih Država i Evropske unije (EU).

Komentarišući rusku agresiju na Ukrajinu i njene posljedice, Boškovič koji je bivši crnogorski ministar odbrane, ocijenio je da Rusija može preko svojih proksija da izazove i nestabilnost u Crnoj Gori i ostatku regiona.

On je rekao da se nada i da će Brisel ubrzati integraciju regiona uz upozorenje da bi Balkan van EU značio stalnu nestabilnost, ne samo za to područje, već i za cijelu Evropu.

Bošković je ocijenio da se Crna Gora ne može isključiti iz globalnog odgovora na ono što je ruska agresija na Ukrajinu i zločine koji se čine u toj zemlji.

On je kazao da to stvara ogromne probleme cijelom svijetu, a ne samo Crnoj Gori.

“Prije svega ekonomske, pa i egzistencijalne jer se bojim da će sve što se bude dešavalo u narednom periodu, kako se rat bude produžavao, da će to samo imati negativnije posljedice na cjelokupnu svjetsku populaciju”, kazao je Bošković.

On je rekao da Crna Gora živi u regionu koji je takođe veoma turbulentan i koji je pretrpio dosta razaranja devedesetih godina i koji još nije pomiren na način na koji može da prihvata različitosti i da se zajedno gradi budućnost u regionu.

Bošković je istakao da se bojim da, kako se budu odvijali stvari na ukrajinskom ratištu, da je Zapadni Balkan jedno područje gdje Rusija može izazvati nestabilnost.

“Zato što u tom regionu, u Crnoj Gori, i Srbiji, Bosni i Hercegovini i drugim državama postoji ogroman broj proksija koji je spreman da za ruske interese i na poziv (ruskog predsjednika) Putina odigra jednu vrlo destruktivnu ulogu kako bi taj region doveo u stanje sukoba, što bi preduprijedilo zemlje u regionu da postanu članice EU, a neke od njih i članice NATO-a”, kazao je Bošković.

Prema njegovim riječima, što se tiče same bezbjednosti, neophodna je puna integracija Zapadnog Balkana u EU.

“Drugo pitanje je koliko se to brzo može desiti. Činjenica je da je Crna Gora lider u evropskim integracijama i do 30. avgusta 2020. godine smo otvorili sva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom”, rekao je Bošković.

On je dodao da je jedan od razloga zašto je prethodna vlada smijenjena zastoj, potpuno stopiranje evropskih integracija.

“Zaista vjerujem da nova vlada koja je izabrana 30. aprila ima šansu, ako hoće, i punu podršku DPS-a da pokrene taj novi evropski ciklus u Crnoj Gori”, poručio je Bošković.

