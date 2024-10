Podgorica, (MINA) – Viši sud u Podgorici blokirao je imovinu bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića.

Samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda u Podgorici, Marija Raković, potvrdila je Agenciji MINA da je privremenu mjeru kojom je blokirana imovina Katnića donio sudija za istragu tog suda Goran Šćepanović.

Katnić i bivši pomoćnik direktora Uprave policije Zoran Lazović uhapšeni su 14. aprila, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, a zbog osnova sumnje da su učinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS