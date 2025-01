Bez zakazivanja kod psihologa u KCCG

Podgorica, (MINA) – Građani će, zbog tragedije na Cetinju, bez najave i zakazivanja moći da budu primljeni u ambulante psihologa Klinike za psihijatriju Kliničkog centra (KCCG), saopštili su iz te zdravstvene ustanove.

Iz KCCG su kazali da će ambulante psihologa od sjutra do 8. januara biti otvorene od 12 do 18 sati, s ciljem pružanja psihološke podrške svim građanima koji su pogođeni tragedijom na Cetinju.

“Nakon toga nastavićemo da na isti način budemo otvoreni za podršku svima koji su pogođeni ovim masovnim zločinom u redovnim ambulantnim terminima, kada će građani na isti način moći da se obrate i pisholozima i psihijatrima, takođe bez zakazivanja”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da osobe koje su direktno ili indirektno izložene masovnom nasilju mogu osjetiti niz reakcija, poput ljutnje, frustracije, bespomoćnosti, nesigurnosti, tuge, straha.

“Ove reakcije su česte i uobičajene, i smatraju se potpuno normalnim u suočavanju sa ovakvim događajima”, kazali su iz KCCG.

Kako su rekli, iako potpuno uobičajene, te reakcije ipak mogu dovesti do povećanih nivoa stresa i anksioznosti, što se najčešče manifestuje kao zabrinutost i uznemirenost.

“Zato smatramo da je važno da građani imaju na raspolaganju adekvatnu, stručnu i pravovremenu pomoć i podršku u domenu mentalnog zdravlja”, istakli su iz KCCG.

Oni su naveli da i psihijatrijska služba za sva urgentna stanja u KCCG-u radi 24 sata, svakog dana u godini.

