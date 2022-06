Bez negativnih zapažanja za značajan dio predloga zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom

Podgorica, (MINA) – Eksperti Evropske komisije (EK) nijesu imali negativna zapažanja niti preporuke na značajan dio predloženih rješenja u Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, saopšteno je iz Ministarstva pravde.

Iz tog Vladinog resora su kazali da je pravna ocjena tog predloga zakona dostavljena 26. maja, odnosno uoči ekspertske misije EK na temu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Iz Ministarstva su naveli da su autori te pravne ocjene Mauricio Varaneze i Teo Bil.

Kako je saopšteno, u analizi su naglašene veoma dobre namjere crnogorskog zakonodavca da uredi sistem oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

“Osim toga, lako je uočiti da eksperti Evropske komisije na značajan dio predloženih rješenja nijesu imali negativna zapažanja niti preporuke”, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su istakli da je dio radnog teksta ocijenjen kao dobar, uz preporuku da ga je potrebno pravno-tehnički precizirati radi otklanjanja mogućih pogrešnih tumačenja.

“Preporuke koje su date u cilju potrebe poboljšanja određenih predloženih rješenja u Pravnoj ocjeni, cijenimo kao dostavljene u dobroj namjeri na putu da naš postojeći sistem oduzimanja dodatno unaprijedimo i uskladimo sa evropskom praksom”, kaže se u saopštenju.

Kako su naveli, takva korespondencija i način rada nije poseban novitet i može da posluži samo kao dobar primjer u našoj komunikaciji sa evropskim partnerima.

Iz Ministarstva su istakli i da je tekst predloga zakona koji je upućen EK rađen uz podršku domaćih i međunarodnih eksperata, ali da veoma cijene one koji su pristigli iz EK.

“Ministarstvo pravde već analizira preporuke iz Pravne ocjene i u narednom periodu ćemo sa domaćim i međunarodnim ekspertima raditi na poboljšanju Predloga zakona, kako bismo u najkraćem roku dobili još kvalitetniji tekst koji će predstavljati pogodne tle za efikasniju implementaciju od strane nadležnih tijela”, dodaje se u saopštenju.

