ANB tražio da se zabrani djelovanje Noćnih vukova

Podgorica, (MINA) – Agencija za nacionalnu bezbjednost prije nekoliko dana zatražila je od Vlade da zabrani djelovanje proruske, ekstremističke grupe “Noćni vukovi”, zbog nacionalističkih izjava i brojnih prjetnji smrću, koje upućuju sa svojih profila, ali odgovora iz Vlade nije bilo, saznaje Pobjeda.

Posljednje prijetnje te ekstremističke grupe upućene su predsjedniku Socijaldemokratske partije (SDP) i ministru odbrane Rašku Konjeviću i poslanici te stranke Draginji Vuksanović-Stanković.

U toj prijetnji piše “evo braće koja smiju Draginji, Rašku i ostalim ustašama glavu da razbiju” i da neće “živi izaći kad krenu Noćni vukovi”.

Član Predsjedništva SDP-a Mirko Stanić pozvao je ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića i taj resor da reaguju.

Grupa Noćni vukovi u Crnoj Gori vrlo je aktivna od 2015. godine, a prema nekim izvorima, njihova ruska ekspozitura bila je direktno uključena u planiranje nasilnog rušenja crnogorske vlasti nakon izbora 2016. godine.

Crnogorski Noćni vukovi negiraju da su ekstremisti i predstavljaju se kao grupa kojoj su na srcu pravoslavlje, Rusija i Srpska pravoslavna crkva (SPC) i u čijem je fokusu humanitarni rad.

Ruski Noćni vukovi vezuju se direktno za Kremlj i predsjednika te države Vladimira Putina, sa kojim imaju i zajedničke fotografije.

Njihov vođa u Rusiji Aleksandar Zaldostanov, poznatiji pod nadimkom “Hirurg”, prošle godine čestitao je SPC i narodu u Crnoj Gori pobjedu na izborima nove parlamentarne većine.

Zaldostanov je i u januaru 2020. godine podržao SPC u Crnoj Gori, odnosno njihove protestne litije.

Prema pisanju Pobjede, članovi te grupe su, pored ostalih prosrpskih ekstremističkih organizacija bili, naočigled policije, angažovani da štite Cetinjski manastir u susret intronizaciji mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija, 5. septembra.

Vođi Noćnih vukova ranije je bio zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu, a više zapadnih ambasada u toj državi tada je saopštilo kako je djelovanje te grupe štetno i urušava bezbjednost države.

Članovi grupe nalaze se i na crnoj listi Evropske unije.

