Aktuelne epidemiološke mjere važiće i naredne dvije sedmice

Podgorica, (MINA) – Aktuelne epidemiološke mjere u Crnoj Gori važiće i narednih 14 dana, saopšteno je iz Vlade u tehničkom mandatu.

Kako je saopšteno iz Vlade, to je odlučeno na današnjoj sjednici.

Iz Vlade je saopšteno da su donijete izmjene i dopune Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije (EU) u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine, kojom se taj propis usklađuje sa pravnom tekovinom Unije.

Navodi se da je Vlada donijela izmjenu Odluke o organizacijsko-formacijskoj strukturi i veličini Vojske Crne Gore (VCG).

„Razlog za donošenje ove Odluke je potreba uspostavljanja bolje organizacije i funkcionisanja VCG. Naime, postojeći Bataljon za borbenu podršku prestaje da postoji, a Gardijska četa, Četa vojne policije i Odred za posebne namjene (Pomorski odred), koji su bili jedinice u okviru ovog bataljona, postaju samostalne jedinice“, kaže se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da je Vlada donijela Odluku o obrazovanju Operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2019-2022. godina.

Iz Vlade su naveli da će se, imajući u vidu da je pristupanje EU strateški vanjskopolitički cilj Crne Gore i da je osim kvalitetnog sprovođenja reformi, neophodno obezbjediti i stabilnu podršku građana za pristupanje EU, u skladu sa Strategijom informisanja, novoformirano tijelo starati o efikasnoj i kvalitetnoj implementaciji Strategije.

„Kroz koordinaciju svih vladinih organa (sva ministarstva), sa Skupštinom Crne Gore, lokalnim samoupravama, privrednom i akademskom zajednicom i civilnim sektorom“, dodaje se u saopštenju.

Kako su naveli iz Vlade, usvojen je Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistva novinara i napada na imovinu medija, za period od 10. februara do 23. juna ove godine.

Ističe se da je u toku izvještajnog perioda, pored redovnog rada na predmetima i sačinjavanja izvještaja, Komisija radila na analizi odgovora Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT) i Uprave policije.

„A u vezi sa preporukama Komisije ranijeg saziva koje su sadržane u izvještaju za period od 23. septembra 2017. do 23. januara 2018. godine, a koji je Generalni sekretarijat Vlade dostavio Komisiji 17. januara ove godine“, dodali su iz Vlade.

Kako je saopšteno, Komisija je konstatovala da je VDT dalo uopšten odgovor i nije se osvrnulo pojedinačno na preporuke ni o jednom slučaju obrađenom u izvještaju Komisije.

„Niti je upotrijebilo sva zakonska ovlašćenja da „preispita efikasnost i djelotvornost svih istraga napada na novinare i imovinu medija sa stanovišta postupanja nadležnih državnih tužilaštava“, kako mu je preporučila Vlada“, navodi se u saopštenju.

Komisija je konstatovala i da, kako se navodi, nema saznanja da je u bilo kom predmetu napada na novinare i imovinu medija dato bilo kakvo obavezujuće upustvo, kao ni da je protiv bilo kog tužioca koji postupa u tim predmetima ikada pokrenut disciplinski postupak, iako je u nekim slučajevima zastarjelost gonjenja već nastupila.

Iz Vlade su kazali da je Komisija donijela niz preporuka za nadležne državne organe.

„Komisija je od Vrhovnog državnog tužilaštva dobila i izjašnjenje državnih tužilaštava na navode iz Izvještaja Komisije za period od 4. juna do 4. oktobra prošle godine, kao i izjašnjenje državnih tužilaštava na navode iz Izvještaja o radu Komisije za period od 4. oktobra prošle do 10. februara ove godine“, kaže se u saopštenju.

U Izvještaju se navodi da je to prvi put da Tužilaštvo Komisiji u kratkom roku i direktnim putem dostavlja izjašnjenje na preporuke.

Iz Vlade su naveli da je u izvještajnom periodu Komisija sačinila pet izvještaja o šest napada na novinare i imovinu medija.

„I to povodom prijetnji novinarki Jeleni Jovanović, napada na novinara Šekija Radončića, slučaja kamenica na zgradu Vijesti od strane NN lica 8.novembra 2013. godine, napada na novinara Samira Rastodera, te dopuna izvještaja o napadima na Tufika Softića od 1. novembra 2007. i 13. avgusta 2013. godine. Izvještaji sadrže i konkretne zaključke i preporuke Komisije za svaki slučaj pojedinačno“, dodaje se u saopštenju.

Iz Vlade su rekli da je danas usvojena i Informacija o finansiranju izgradnje vrtića u Baru i Ulcinju kroz Ugovor „Predškolska infrastruktura u Crnoj Gori – 2″ – LD 2029.

„Okvirnim ugovorom o zajmu LD 1805 potpisanim 2013. godine planirana je izgradnja šest novih vrtića (Berane, Bijelo Polje i četiri u Podgorici) i potpuna rekonstrukcija i dogradnja jednog postojećeg vrtića u Plavu“, kaže se u saopštenju.

Oni su dodali da se danas usvojenom Informacijom predlaže izgradnja novih vrtića u Baru i Ulcinju u sklopu Okvirnog ugovora o zajmu LD 2029, potpisanim 20. decembra 2019. godine između Vlade i Razvojne banke Savjeta Evrope (CEB).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS