Adžić: Saosjećamo sa porodicama nastradalih u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić uputio saučešće srpskom kolegi Bratislavu Gašiću povodom tragedije koja se dogodila u Beogradu, navodeći da Crna Gora saosjeća sa porodicama nastradalih.

U pucnjavi, koja se jutros dogodila u školi u centru Beograda, poginulo je osam učenika i čuvar, a ranjeno je šestoro djece i jedan nastavnik.

Adžić je povrijeđenima poželio brz i uspješan oporavak.

“Crna Gora i njeni građani saosjećaju bol sa porodicama žrtava u ovim teškim trenucima, u nadi da se ovakva tragedija neće ponoviti više nikada i nikome”, poručio je Adžić.

