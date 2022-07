Adžić: Policija se protiv kriminala bori neselektivno

Podgorica, (MINA) – Policija se protiv kriminala bori neselektivno, a u tom smislu nema i neće biti nedodirljivih, kazao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Adžič je danas posjetio Centar bezbjednosti (CB) Budva i obišao prostorije Područne jedinice za upravne poslove, državljanstvo i strance.

Adžić je, tokom sastanka sa načelnikom CB Budva, istakao podršku menadžmenta MUP-a naporima službenika da odgovore na izazove, koji su naročito izraženi tokom ljeta.

„Znajte da imate podršku u nama. Tu smo da čujemo i podržimo intenzivni postupak rješavanja problema, u uvjerenju da ćemo u tome maksimalno istrajati“, poručio je Adžić.

On je istakao da vjeruje u kapacitete crnogorske policije.

„Policija se protiv kriminala bori neselektivno, u tom smislu nema i neće biti nedodirljivih“, kazao je Adžić.

Kako je kazao, prioriet im je da sačuvaju bezbjednost svih građana, ali i onih koji ljetuju u Crnoj Gori tokom turističke sezone.

„Pokazaćemo da Crna Gora nije mjesto u kojem su kriminalci zaštićeni“ , rekao je Adžić.

Kako je saopšteno iz MUP-a, Adžić se tokom boravka u Područnoj jedinici Budva, uvjerio da uprkos povećanom obimu posla, službenici u najkraćem mogućem roku rješavaju zahtjeve građana i turista.

„Produženo radno vrijeme samo je jedan od načina na koji je olakšan pristup uslugama, a MUP će i u narednom periodu raditi na smanjenju gužvi i unapređenju usluga“, navodi se u saopštenju.

