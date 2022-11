Abazović uputio saučešće Erdoganu

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović uputio je saučešće predsjedniku Turske Redžepu Tajipu Erdoganu povodom napada koji se dogodio u nedjelju u Istanbulu.

U bombaškom napadu poginulo je šest, a ranjena je 81 osoba.

“U ime Vlade i u svoje ime, Vama i porodicama nastradalih upućujem izraze najdubljeg saučešća zbog te strašne tragedije kao i želje za brz oporavak svim povrijeđenim”, kazao je Abazović.

Kako se navodi u objavi na Vladinom Tviter/Twitter/ nalogu, Abazović je rekao da u teškim trenucima za turski narod i državu, građani Crne Gore iskreno saosjećaju sa prijateljskom Turskom.

