Abazović: U fokusu rada Vlade školstvo i zdravstvo

Podgorica, (MINA) – Školstvo i zdravstvo su u fokusu rada Vlade, kazao je premijer Dritan Abazović i poručio da će Vlada insistirati na prevazilaženju svih problema sa kojima se suočila Osnovna škola (OŠ) Dušan Korać.

Kako je saopšteno iz Kabineta premijera, Abazović i ministar prosvjete Miomir Vojinović obišli su danas tu bjelopoljsku OŠ, zajedno sa direktoricom te institucije Todorom Popović.

“Abazović je istakao da će Vlada insistirati na prevazilaženju svih problema sa kojima se suočila škola i da će na prvoj sjednici Vlade razmotriti mogućnosti u tom smislu”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, obilazeći staru, oronulu i školu u izgradnji, Vojinović i Popović su upoznali Abazovića sa problematikom sa kojom se suočava škola i kašnjenjem u izgradnji novog objekta.

Vojinović je kazao da žele da iznađu mogućnosti kako bi ta škola bila urađena na dobrobit djece, nastavnika i građana Bijelog Polja, u što skorije vrijeme.

On je izrazio uvjerenje da će doći do rješenja koje je svima prihvatljivo i na dobrobit obrazovnog sistema, kako bi djeca bila bezbjedna tokom boravka u školi.

Popović je istakla da je stanje u staroj školi alarmantno zato što se u objekat star 74 godine nikada ništa značajnije nije ulagalo za rekonstrukciju.

“Direktorica Niže muzičke škole govorila je o lošem stanju prostorija u kojima oni borave i da uprkos tome veliki broj djece postiže odlične rezultate”, rekli su iz Kabineta.

Kako je saopšteno, predstavnici roditelja izrazili su nezadovoljstvo zbog stanja škole i naglasili da, ukoliko se stanje ne promijeni, oni svoju djecu neće slati u školu 5. septembra iz bezbjednosnih razloga.

