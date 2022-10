Abazović: U Crnoj Gori će zaživjeti vladavina prava

Podgorica, (MINA) – Građani mogu biti sigurni da će u Crnoj Gori zaživjeti vladavina prava, poručio je premijer Dritan Abazović.

On je sudijama i zaposlenim u sudstvu čestitao 29. oktobar – Dan crnogorskog sudstva.

“Građani mogu biti sigurni da će u Crnoj Gori zaživjeti vladavina prava i da su Ustav i zakon jednaki za sve”, naveo je Abazović na Tviteru /Twitteru/.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS