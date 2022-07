Abazović traži da se ispitaju prijetnje koje dobija zbog hapšenja Lazovića

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović obavijestio je čelnike javne i tajne policije da ga grupe bliske uhapšenom službeniku Agencije za nacionalnu bezbjednost Petru Lazoviću i njegovom ocu Zoranu, bivšem visokom policijskom funkcioneru, targetiraju kao glavnog krivca za hapšenje i planiraju neku vrstu odmazde, pišu Vijesti.

Abazović je o informacijama koje, kako tvrdi, dobija, obavijestio ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića, direktora Uprave policije Zorana Brđanina i direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Sava Kenteru.

Abazović je rekao Vijestima da je od njih tražio da prikupe podatke o tome i utvrde istinu, poručivši da ni u jednom, pa ni u konkretnom slučaju, nije vršio bilo kakav uticaj na tužioce i sudije, kako mu se spočitava iz tih struktura bliskih Lazoviću.

On je potvrdio da je Adžića i Kenteru obavijestio o prijetnjama i informacijama koje dobija iz različitih izvora.

Abazović je rekao da mu je iz više izvora saopšteno da je u pričama grupa bliskih Lazovićima glavno targetirani zbog njihovog problema sa zakonom.

“Takođe, rečeno mi je da i da pokušavaju da kreiraju atmosferu u kojoj ja, s pozicije predsjednika Vlade, navodno pritiskam tužioce da procesuiraju Lazoviće i kriminalno – biznismensku grupu ljudi oko njih”, naveo je Abazović.

On je istakao da to može, ali i ne mora da bude istina.

“Nemam apsolutni nikakav strah od kradljivaca šljunka, onih za koje Europol tvrdi da su švercovali cigarete, kokain i zloupotrebljavali službeni položaj, ali sam želio da se o tome, na zakonit način, a to mogu samo javna i tajna policija, pribave dodatne informacije i podaci”, rekao je Abazović.

On je ocijenio da razumije potrebu dijela kriminalnih struktura da napadima na Vladu i njenom destablizacijom pokušaju izdejstvovati “ponovnu podjelu karata”.

“Ali ne postoji scenario u kome će ruka pravde stati. Naprotiv, uzalud ima pokušaji sabotiranja, ekstremistički tonovi, govor mržnje ili prijetnje”, poručio je Abazović.

