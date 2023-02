Abazović: Sistem kolektivne bezbjednosti ključan za sigurnost i stabilnost

Podgorica, (MINA) – Sistem kolektivne bezbjednosti ključni je segment u zaštiti sigurnosti i stabilnosti za države poput Crne Gore, ocijenio je premijer Dritan Abazović.

Kako je saopšteno iz Abazovićevog kabineta, on je danas primio zamjenika komandanta Savezničkih snaga za Evropu (DSACEUR), generala Tima Radforda.

Abazović je istakao važnost članstva Crne Gore u NATO, ocjenjujući tu odluku kao istorijsku.

“On je naglasio da je sistem kolektivne bezbjednosti ključni segment u zaštiti sigurnosti i stabilnosti za države poput Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

On je kazao da će ove godine, prvi put, Crna Gora dostići planiranih dva odsto BDP-a za odbranu, što potvrđuje kredibilnost članstva u NATO.

„U kontekstu agresije na Ukrajinu, Abazović je ocijenio da je Crna Gora prva u regionu po broju primljenih izbjeglica, što govori da je naša zemlja sigurna luka i otvorena za sve kojima je sklonište potrebno, što je potvrđeno mnogo puta tokom istorije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su Radforda, zajedno sa Abazovićem, dočekali ministar odbrane Filip Adžić i načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore Zoran Lazarević.

