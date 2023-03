Abazović: Ramazan da nas približi najmilijima i vrijednostima jedinstva

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović čestitao je početak Ramazana svima koji ga obilježavaju, uz želju da vrijeme posta provedu u miru i blagostanju.

„Neka nas ovaj mjesec približi našim najmilijima i vrijednostima jedinstva, velikodušnosti i dobrote. Eid Mubarak“, napisao je Abazović na Tviteru /Twitter/.

On je poželio da svi koji obilježavaju sveti mjesec Ramazan u miru i blagostanju provedu vrijeme posta u razmišljanju i saosjećanju.

