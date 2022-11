Abazović: Pustiti tužilaštvo i policiju da rade svoj posao

Podgorica, (MINA) – Aktivnosti na suzbijanju šverca cigareta počele su 2020. godine, kada je konstituisana nova vlast, a prije toga nijesu postojale, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je novinarima u Skupštini, nakon sjednice Odbora za bezbjednost i odbranu o aktuelnim dešavanjima u bezbjednosnom sektoru i međunarodnoj diplomatiji, rekao da tužilaštvo i Upravu policije treba pustiti da rade svoj posao.

Abazović je kazao da je zadovoljan radom tužilaštva i policije.

„Međutim, to treba da se kruniše konkretnim akcijama u narednom periodu i izvođenjem istine na čistinu“, dodao je Abazović.

On je kazao da misli da je poslanicima mnogo jasnija slika kada je u pitanju šverc cigareta i aktivnosti u vezi sa špijunažom.

„Mislim da je danas jasno, ako nekome nije bilo jasno, da su aktivnosti na suzbijanju šverca cigareta počele 2020. godine kada se konstituisala nova vlast, a da prije toga nijesu postojale“, rekao je Abazović.

On je ocijenio da nije postojala politička volja da se neko sa tim suoči.

Abazović je kazao da je važno da ljudi poput glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića i vršiteljke dužnosti vrhovne državne tužiteljke Maje Jovanović budu u instituciji sistema.

„Kada je riječ o (Savu) Kenteri, otvorile su se neke nelogičnosti i danas. Agencija za nacionalnu bezbjednost će nastaviti da radi svoje aktivnosti profesionalno, da ostane partner našim stranim partnerima“, naveo je Abazović.

