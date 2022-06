Abazović: Princ Nikola da vodi projekat učešća Crne Gore na Expo 2025

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović predložiće Vladi da princ Nikola Petrović Njegoš vodi projekat učešća Crne Gore na narednom Expo-u koji će se održati u Osaki 2025. godine.

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović je danas ugostio princa Nikolu i čestitao mu na uspješnom predstavljanju Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2020 Dubai i osvojeno treće mjesto u kategoriji dizajn izložbe.

“Abazović je istakao aktivizam princa Nikole i njegovo zalaganje za afirmaciju ekološke tranzicije, solidarnosti i kulturne promocije, za šta je istakao da je od velikog značaja za međunarodno pozicioniranje Crne Gore kao ekološke države i cjelokupan imidž naše zemlje”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su se sagovornici saglasili da ostaje otvorena mogućnost za saradnju između resornih ministarstava za ekologiju, turizam i kulturu sa Fondacijom Petrović Njegoš, naročito u oblasti održivog turizma.

“Premijer Abazović je izrazio želju da princ Nikola vodi projekat učešća Crne Gore na narednom Expo-u koji će se održati u Osaki 2025. godine i da će dati taj prijedlog Vladi za usvajanje”, navodi se u saopštenju.

Princ Nikola je naglasio da je predstavljanje države na tako važnom globalnom događaju odlična prilika za predstavljanje potencijala Crne Gore, kao i izvandredna mogućnost da se pokaže svijetu da Crna Gora može biti laboratorija za ekološku tranziciju.

“Na sastanku je pokazana spremnost da se povede razgovor na temu rješenja spora oko rezidencije potomaka dinastije Petrović Njegoš”, kaže se u saopštenju.

Abazović je, kako se dodaje, izrazio dobru volju da pomogne sa pozicije premijera u komunikaciji sa relevantnim nadležnim državnim institucijama.

