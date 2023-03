Drobnjak: Radnici Javnog servisa žive na ivici egzistencije

Podgorica, (MINA) – Radnici Javnog servisa žive na ivici egzistencije, kazala je predsjednica Sindikata zaposlenih u Radio Televiziji Crne Gore (RTCG) Jadranka Drobnjak i dodala da su jedini kolektiv u javnom sektoru koji nije ostvario povećanje zarada.

Ona je, na konferenciji za novinare Sindikata zaposlenih u RTCG-u, rekla da je povećanje zarada bilo nužno u uslovima velike inflacije.

“Razlog ovog okupljanja je činjenica da radnici Javnog servisa žive na ivici egzistencije. Danas smo jedini kolektiv u javnom sektoru u Crnoj Gori koji nije ostvario povećanje zarada”, navela je Drobnjak.

Ona je kazala da Sindikat zaposlenih u RTCG-u još od novembra insistira na povećanju zarada.

“Iako svjesni da oni koji o tome odlučuju, a primaju između dvije hiljade EUR i 3,5 hiljade EUR u RTCG-u, ne mogu da razumiju naše zahtjeve i uticaj inflacije na iste”, dodala je Drobnjak.

Ona je rekla da su, osim ukazivanja na povećanje inflacije, isticali činjenicu da se gotovo svim zaposlenima u javnom sektoru zarada povećala u prosjeku između 20 i 45 odsto.

Drobnjak je navela da su ukazali i na to da je ove godine uslijedilo povećanje budžeta za RTCG u iznosu od 1,28 miliona EUR od kojih se, kako je dodala, moglo realizovati skromno povećanje zarada onima koji primaju najniže plate u toj medijskoj kući.

“Kao odgovoran Sindikat, prethodno smo izvršili simulaciju povećanja zarada, sačinili predlog povećanja koeficijenata, potvrdili isti kod Ministarstva finansija”, kazala je Drobnjak.

Ona je rekla da je i sam ministar finansija, Aleksandar Damjanović, izjavio da zaposlene u RTCG-u sleduje uvećanje zarada od 20 odsto, koje se ne odnosi na rukovodioce i menadžment.

“Međutim, kako se povećanje ne odnosi na menadžment, oni očigledno nijesu raspoloženi da se sredstva opredijele za zarade radnika, pa se novac nemilice troši na renoviranje zgrade RTCG-a, luksuzna putovanja za Abu Dabi, Katar, Dubai, Las Vegas”, navela je Drobnjak.

Prema njenim riječima, dok velika većina zaposlenih u RTCG-u radi za ispodprosječnu televizijsku platu, članovi menadžmenta imaju primanja koja su veća od plate predsjednika države, premijera i ministara u Vladi.

“Time generalni direktor svakodnevno potvrđuje da ga uopšte ne interesuje standard zaposlenih čije nezadovoljstvo konstantno raste”, kazala je Drobnjak.

Ona je rekla da je prosječna plata u RTCG-u nešto preko 700 EUR.

“Suvišno je isticati da taj prosjek formiraju plate menadžmenta, dok je za većinu urednika emisija, novinara, a pogotovo za ostale zaposlene u proizvodnji programa, nedostižan”, navela je Drobnjak.

Kako je kazala, takva raspodjela plata usloviće da radnici ostaju na rubu egzistencije, i da dođe do osipanja kadra i nezadovoljstva.

Prema riječima Drobnjak, sve to u konačnom će dovesti do toga da radnici neće moći da konkurišu za kupovinu stana.

“Jer je stav menadžmenta da prednost u kupovini stana, u zgradi koju gradi RTCG po povoljnim uslovima, treba da imaju članovi menadžmenta koji primaju neuporedivo veću zaradu u odnosu na one koji nemaju i nikada neće moći po tržišnim uslovima da riješe stambeno pitanje”, rekla je Drobnjak.

Ona je kazala da ovo nije prvi press koji je Sindikat zaposlenih RTCG-a organizovao kako bi se izborio za primanja koja bi im omogućila život dostojan čovjeka.

“Prethodni press bio je 2019. godine, kada smo bili prinuđeni da ga organizujemo u cilju potpisivanja kolektivnog ugovora koji je pregovaran gotovo tri godine”, rekla je Drobnjak.

Ona je navela da nijesu očekivali da će im danas biti gore nego tada.

Član Izvršnog odbora Sindikata zaposlenih u RTCG-u, Dražen Milić, kazao je da su se nakon iscrpnih i neuspješnih pregovora sa menadžmentom u trajanju od četiri mjeseca, iz krajnjeg očaja odlučili na ovaj korak.

“Naime, po svakom izvršenom zadatku po pitanju povećanja zarada, menadžment je iznalazio nove zadatke, a sve u cilju odugovlačenja pregovora”, rekao je Milić.

Kako je naveo, posljednji zahtjev menadžmenta je da se završi sistematizacija radnih mjesta u RTCG-u.

Milić je kazao da se ona radi već godinama, a kraj joj se, kako je rekao, ne nazire zato što menadžment, uz odobrenja Savjeta, vrši njima odgovarajuće parcijalne izmjene.

“Čekajuci završetak sistematizacije, koja je u RTCG-u “Sizifov posao”, radnici povećanje zarada ne bi dočekali ni do kraja godine. Na zboru našeg sindikata, koji je održan 6. marta, direktor je radnicima obećao da će martovska zarada biti isplaćena po uvećanim koeficijentima”, naveo je Milić.

On je rekao da je ironično da danas, kada imaju mnogo bolji, sadržajniji i kvalitetniji program, oni koji direktno učestvuju u njegovoj proizvodnji nemaju za elementarne životne potrebe.

“Ukoliko menadžment nastavi odugovlačenje povećanja zarada, zaposleni odlučno poručuju da su spremni da preduzmu radikalnije mjere u cilju zaštite svoje i egzistencije svojih porodica”, naveo je Milić.

Podršku zaposlenima dali su Unija slobodnih sindikata i Sindikat medija.

