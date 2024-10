DRI: Neuređen sistem finansiranja vjerskih zajednica

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori nije uspostavljen odgovarajući normativni okvir koji reguliše finansiranje vjerskih zajednica iz državnog budžeta, kazali su iz Državne revizorske institucije (DRI) i utvrdili da finansiranje srednjih vjerskih škola nije u skladu sa Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju.

DRI je izvršila reviziju pravilnosti „Finansiranje vjerskih zajednica iz budžeta Crne Gore“ i dala uslovno mišljenje na normativnu uređenost sistema finansiranja vjerskih zajednica i negativno na usklađenost finansiranja srednjih vjerskih škola sa Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju.

Iz DRI su rekli da je od 2019. do prošle godine iz budžeta Crne Gore, po više osnova, uplaćeno na račune vjerskih zajednica 8,75 miliona EUR, i to za finansiranje vjerskih zajednica 1,97 miliona EUR, za finansiranje srednjih vjerskih škola 4,9 miliona EUR i po drugim osnovama 1,87 miliona EUR.

Taj novac, kako su kazali, uplaćen je na račune 17 vjerskih zajednica koje su upisane u Jedinstvenu evidenciju vjerskih zajednica i dvije srednje vjerske škole – Medrese “Mehmed Fatih” i Gimnazije „Sveti Sava“.

Iz DRI su rekli da su revizijom obuhvaćeni subjekti iz čijih je budžeta, u tom periodu, uplaćivan novac na račune vjerskih zajednica.

Kako su naveli, revizijom su obuhvaćena ministarstva pravde, prosvjete, nauke i inovacija, finansija, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, kulture i medija, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Zavod za zapošljavanje.

“Na osnovu sprovedene revizije utvrđeno je da nije uspostavljen odgovarajući normativni okvir koji reguliše finansiranje vjerskih zajednica iz budžeta Crne Gore”, kaže se u saopštenju objavljenom na sajtu DRI.

Navodi se da postojeći normativni okvir koji je u primjeni ne obezbjeđuje u dovoljnoj mjeri predvidljivost i pravednost u regulisanoj oblasti.

“Finansiranje srednjih vjerskih škola vršeno je na način koji nije u skladu sa Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju”, kazali su iz DRI.

Saglasno tome, kako su naveli, nadležni Kolegijum DRI, u sastavu Branislav Radulović i Milan Dabović, izrazio je uslovno mišljenje na normativnu uređenost sistema finansiranja vjerskih zajednica i negativno mišljenje na usklađenost finansiranja srednjih vjerskih škola sa Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju.

“Na osnovu Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica finansirane su vjerske zajednice u periodu od 2019. do prošle godine, u ukupnom iznosu od 1,97 miliona EUR”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su od 2019. do 2020. godine vjerske zajednice finansirane na osnovu Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i Kriterijuma za dodjelu materijalne pomoći vjerskim zajednicama, koje je donijelo resorno ministarstvo.

Tim Kriterijumima je, kako su rekli iz DRI, bilo uređeno da iznos odobrene materijalne pomoći po jednom opravdanom zahtjevu ne može biti veći od pet hiljada EUR, ali ne i koliko zahtjeva jednoj vjerskoj organizaciji može biti odobreno u toku godine.

Iz DRI su dodali da je opravdanost zahtjeva za dodjelu sredstava vjerskim zajednicama razmatrala komisija za dodjelu materijalne pomoći imenovana od ministra.

Oni su rekli da su, od 2021. do prošle godine, vjerske organizacije finansirane iz budžeta Crne Gore na osnovu Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica.

Iz DRI su kazali da se iznos novca kojim se finansiraju vjerske zajednice određivao na osnovu diskrecionih odluka resornog ministra, jer nijesu utvrđeni odgovarajući kriterijumi na osnovu kojih se vrši odobravanje sredstava i procjena potreba vjerskih zajednica prilikom odobravanja.

Oni su naveli da je u periodu od 2019. do prošle godine, na osnovu Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, iznos od 4,9 miliona EUR isplaćen za finansiranje srednjih vjerskih škola.

Iz DRI su kazali da su sredstva za finansiranje srednjih vjerskih škola uplaćivana, u periodu od 2019. do prošle godine, na osnovu zaključaka Vlade Crne Gore kojima je određena visina sredstava.

To, kako su rekli, nije u skladu sa Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju.

“Kojim je propisano da srednje vjerske škole (koje izvode javno važeće obrazovne programe) sredstva iz budžeta stiču na osnovu ekonomske cijene koštanja obrazovanja učenika za obrazovni program, broja učenika, koeficijenta programske grupe u koju je obrazovni program razvrstan i drugih kriterijuma karakterističnih za obrazovni program, ustanovu i određeno područje”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je od 2019. do prošle godine na račune vjerskih zajednica uplaćeno 1,87 miliona EUR po više različitih osnova (Zakon o kulturi, Ugovor o grantu za prenos EU sredstava, Odluke Vlade – Komisije za raspodjelu dijela sredstava budžetske rezerve i Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti).

Iz DRI su rekli da je Ministarstvu pravde preporučeno da inicira donošenje normativnog okvira kojim će se regulisati finansiranje vjerskih zajednica iz budžeta Crne Gore, posebno u dijelu propisivanja kriterijuma za odobravanje i procjenu potreba vjerskih zajednica prilikom odobravanja sredstava, kao i način praćenja i izvještavanja o namjenskoj upotrebi javnih sredstava za finansiranje vjerskih zajednica.

Oni su kazali da je Ministarstvu pravde preporučeno i da inicira, kod Ministarstva finansija, izmjene Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet i budžete opštine kako bi se jasno uredilo na kojem računu se evidentiraju izdaci za finansiranje vjerskih zajednica.

“Nadležni Kolegijum DRI preporučio je Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija da finansiranje vjerskih srednjih škola vrši u skladu sa članovima 138 i 139 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju”, navodi se u saopštenju.

