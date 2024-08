Drakić izabran za v.d. direktora ASK-a

Podgorica, (MINA) – Dušan Drakić izabran je danas za vršioca dužnosti (v.d.) direktora Agencije za sprečavanje korupcije (ASK).

Drakić je na tu funkiciju izabran na današnjoj sjednici Savjeta ASK-a, prenosi Portal Vijesti.

Prema statutu ASK-a, koji je donijet 19. avgusta, a u Službenom listu objavljen dan kasnije, v.d. direktora Agencije bira se prostom većinom – glasovima tri od pet članova Savjeta.

Drakić je bio načelnik Odsjeka za sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja.

Od juna prošle godine je predsjednik Sindikalne organizacije Agencije.

Drakić radi u oblasti antikorupcije od 2007. godine, a učestvovao je u izradi zakona i više strateških dokumenata.

Bio je dio radne grupe za pregovaračko poglavlje 23, šef i član crnogorske delegacije pri tijelu Savjeta Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO).

