Dragaš: Rezultati popisa nakon izrade softvera i revizije koda

Podgorica, (MINA) – Uprava za statistiku (Monstat) zauzela je stav da ne objavi rezultate popisa stanovništva dok se ne završi izrada softvera i revizija koda softvera, kazao je član Predsjedništva Pokreta Evropa sad (PES) Tihomir Dragaš.

On je komentarisao objavu predsjednice Skupštine Glavnog grada Jelene Borovinić Bojović na mreži X, koja je ocijenila da je odlaganje objavljivanja rezultata popisa prevršilo svaku prihvatljivu mjeru i da su potpuno opravdane sve češće reakcije i kritike na tu temu.

„Uvažena Jelena, dajem sebi za pravo da iskomentarišem, uzimajući u obzir da sam član komisije za specifikaciju softvera za provjeru četiri popisana parametra“, naveo je Dragaš na društvenoj mreži X.

Monstat je, kako je rekao, zauzeo stav da ne objavi rezultate popisa dok se ne završi izrada softvera i revizija koda softvera.

„Softver je izrađen, pa je ostala revizija koda“, kazao je Dragaš.

On je naveo da su, prema informacijama iz Monstata, pristigle tri ponude i da Monstat provjerava njihovu ispravnost.

„Moj stav je da se rezultati popisa objave nakon završene obrade, a građani mogu provjeriti unesene podatke kad se taj proces gore završi“, rekao je Dragaš.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS