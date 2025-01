DPS: Tragedija na Cetinju direktna odgovornost sektora bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Tragedija na Cetinju direktna je odgovornost užasnog stanja u sektoru bezbjednosti, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS), navodeći da očekuju od premijera Milojka Spajića da inicira smjene potpredsjednika Vlade Alekse Bečića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića.

Iz te partije su istakli da su katastrofalna bezbjednosna procjena i loše upravljanje, kojim je Cetinje kobnog dana bilo ostavljeno na svega devet policajaca, dovele do toga da ubica nesmetano ubija svakog koga je naumio, bez bilo kakve reakcije malobrojnih pripadnika policije koji bi ga spriječili u krvavom piru.

„Odgovornost za smrt nevinih građana direktna je i neposredna i zahtijeva ne samo hitne smjene u bezbjednosnom sektoru, već i preispitivanje postupanja svih u komandnom lancu od strane Vrhovnog državnog tužilaštva“, naveli su iz DPS-a u saopštenju.

Oni su kazali da je cijela Crna Gora vidjela i čula izjavu Šaranovića.

“Šaranovića koji tokom i nakon monstruoznog zločina, brine o tome kako će izgledati pred kamerama i sijaju li previše stakla od naočara i zatim poziva građane da se vrate normalnom životu i da odaju priznanje policiji”, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su navelu da je to do kraja razotkrilo “životno nezrele i profesionalno i karakterno nedorasle čelnike bezbjednosnog sektora.”

Kako su rekli iz te partije, čelnicima bezbjednosnog sektora kao nauk nijesu poslužili ni slučajevi nekadašnjih ministara Miodraga Radunovića, Andrije Lompara i Pavla Radulovića koji su ostavke podnosili iz moralnih razloga, iako bez direktne krivice.

„Jasno je, međutim, da političko rukovodstvo bezbjednosnog sektora koje snosi sistemsku odgovornost za cetinjsko krvoproliće neće podnijeti ostavke, jer su im fotelje i funkcionerske privilegije važnije od sopstvene savjesti i nasilno prekinutih života građana“, kazali su iz DPS-a.

Oni su istakli da zato očekuju hitnu reakciju Spajića i iniciranje smjene Bečića i Šaranovića.

„Sve drugo značilo bi da Milojko Spajić samo statira na mjestu premijera, i da je prihvatio na sebe ulogu saučesnika u ovom, i svim budućim propustima bezbjednosnog sektora“, istakli su iz DPS-a.

Iz te stranke su naglasili da ni građani Cetinja, a ni svi drugi građani Crne Gore, nijesu odgovorni zbog toga što, kako su kazali, Spajićevi zamjenici i ministri nijesu kadri da obezbijede dovoljan broj policajaca na ulicama, odnosno što nemaju kapacitet da vode računa o bezbjednosti ljudi.

„Zna se čija je to odgovornost“, zaključili su iz DPS-a.

