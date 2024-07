DPS: Presuda u slučaju državni udar dokaz kompromitacije pravosuđa

Podgorica, (MINA) – Presuda kojom su svi optuženi u slučaju državni udar oslobođeni krivice još jedan je dokaz da je pravosuđe kompromitovano i instrumentalizovano u svrhu ostvarenja političkih ciljeva parlamentarne većine i njihovih nalogodavaca, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz te partije su ocijenili da je oslobađajuća presuda Višeg suda u predmetu pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine – sramna.

Oni su poručili da ne žele da ulaze u pojedinačnu odgovornost bilo koga od optuženih.

“Ali činjenica da je sud oslobađajućom presudom svima faktički utvrdio da pokušaja državnog udara nije ni bilo, uprkos stavovima ključnih zapadnih obavještajnih službi, pa i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, jasno sugeriše da je u pitanju politička presuda kojom su izdati državni interesi”, naveli su iz DPS-a.

Kako su kazali, današnja presuda dokazuje da je, osim tužilaštva, i sudstvo u Crnoj Gori izgubilo obrise samostalnosti i da predstavlja produženu ruku vlasti, a da se odluke ne donose u sudnici, već u krugovima centara političke moći izvan zemlje.

Iz DPS-a su upozorili sve relevantne aktere u društvu da se Crna Gora nalazi u opasnom stanju koje vodi ka potpunoj anarhiji, a da će posljedice takvog odnosa biti dramatične.

“Zbog toga, upozoravamo još jednom sve, a prije svega najznačajnije aktere u pravosuđu, da se vrate poštovanju Ustava i zakona i da svoje odluke donose isključivo na osnovu pozitivnopravnih propisa u skladu sa nacionalnim interesima, jer sve drugo predstavlja izdaju koja će imati teške posljedice po društvo i državu”, zaključili su iz DPS-a.

