DPS: Poslanici ZBCG potvrdili antievropski karakter vlasti

Podgorica, (MINA) – Prisustvo poslanika koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG) proslavi Dana Republike Srpske (RS), kojim se narušava suverenitet Bosne i Hercegovine (BiH), najbolji je pokazatelj antievropskog karaktera crnogorske vlasti, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz te stranke su kazali da je poslanik i pripadnik vladajuće većine Milan Knežević prisustvovao događaju u Banjaluci kojim, kako su naveli, Milorad Dodik provocira druge narode u BiH i međunarodnu zajednicu.

To je, smatraju u DPS-u, najbolji pokazatelj kuda aktuelna vlast vodi Crnu Goru.

“Odlaskom Kneževića u Banja Luku ovim povodom, vlast u Crnoj Gori, preko bivšeg Demokratskog fronta, nastavlja da podržava Dodikovu politiku secesionizma i disfunkcionalnosti BiH”, rekli su iz DPS-a.

Prema njihovim riječima, Knežević ne skriva da mu je cilj da Crna Gora bude neka nova Republika Srpska.

“A vladajuća većina svojim nereagovanjem, zapravo šalje poruku da se plaši Kneževića i Andrije Mandića, da od njih zavisi, i zato mora da ćuti”, kaže se u saopštenju DPS-a.

Kako su naveli iz te partije, druga pretpostavka je da bi svi predstavnici vladajuće većine rado otišli na “Dodikov neustavni i izmišljeni praznik, samo da se ne plaše za svoj položaj u očima međunarodne zajednice”.

“Dakle, kalkulišu, kako to i Mandić intenzivno radi od kad je zasjeo u fotelju koju ne bi da napusti, ni po koju cijenu”, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su kazali da vladajuća većina građane obmanjuje da je članstvo u Evropskoj uniji (EU) njen cilj.

“Odlazak Kneževića na paradu velikosrpskog nacionalizma, još jedan je dokaz da Crna Gora samo gubi vrijeme sa ovakvom vlašću koja ponavlja floskule o Crnoj Gori u Evropi, a zapravo o EU intimno misli isto što i Putinova marioneta – Dodik”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS