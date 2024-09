DPS podnio krivičnu prijavu protiv odgovornih za zakopavanje zaraženih krava

Podgorica, (MINA) – Nikšićki odbor Demokratske partije socijalista (DPS) podnio je krivičnu prijavu protiv odgovornih za zakopavanje eutanaziranih krava zaraženih kju groznicom, u mjesnoj zajednici Bogetići u Nikšiću.

Iz DPS-a su saopštili da su prijave podnijeli protiv ovlašćenih i odgovornih u Opštini Nikšić, Komunalnom preduzeću, Veterinarskoj inspekciji i osoba na čijem imanju su krave zakopane.

Kako su kazali iz te partije, krivičnu prijavu su podnijeli zbog sumnje da su počinjena krivična djela zagađenje životne sredine i zagađenje životne sredine otpadom.

Iz DPS-a su naveli da su prvo u Župi na protivzakonit način zakopane krave zaražene kju groznicom, a potom, ponovo protivno pravilima i procedurama otkopane, transportovane i zakopane u Bogetićima.

“A sve po prethodnom nalogu i dogovoru navedenih lica, usljed čijeg postupanja je izazvana opasnost za život i zdravlje ljudi, kvalitet vazduha, vode i zemljišta, ali i opasnost za životinjski svijet”, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su pozvali nadležno tužilaštvo da postupi po podnijetoj krivičnoj prijavi i da se u postupku izvedu svi potrebni dokazi.

“Da se utvrdi identitet osoba koje su odgovorne za ovaj skandal, a donosioci su odluka u Opštini Nikšić, Komunalnom i Veterinarskoj inspekciji, kao i fizičkih lica, i da okrivljeni budu oglašeni krivim i osuđeni u skladu sa zakonom”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS