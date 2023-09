DPS podnio krivičnu prijavu protiv Abazovića, Adžića i Kovača

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) podnijela je krivičnu prijavu protiv premijera Dritana Abazovića i ministara unutrašnjih poslova i pravde, Filipa Adžića i Marka Kovača, zbog, kako je saopšteno iz te stranke, štete koju su pričinili u istražnom postupku povodom prokopavanja tunela do zgrade Višeg suda.

Iz DPS-a su u saopštenju naveli da su Abazović i ministri 13. septembra, zajednički kao službena lica, prekoračenjem granica službenog ovlašćenja pričinili štetu istražnom postupku.

„Kao što je kompletna crnogorska javnost imala prilike da vidi, Abazović, Adžić i Kovač su prije izlaska na lice mjesta dežurnog tužioca i okončanja samog uviđaja, a tokom obezbjeđenja lica mjesta izvršenja krivičnog djela, ušli u depo Višeg suda u Podgorici i stan u Njegoševoj ulici iz kojeg je započeto kopanje tunela”, kaže se u saopštenju.

Kako su rekli iz DPS-a, osim toga, njih trojica su neovlašćenim boravkom u prostorijama Višeg suda u Podgorici, gdje se čuvaju dokazi, ugrozili sudske postupke koji se vode pred tim sudom.

„Čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz člana 416 Krivičnog zakonika, ili pak neko drugo djelo koje se goni po službenoj dužnosti“, naveli su iz DPS-a.

Iz te partije su kazali da osnov sumnje da su Abazović, Adžić i Kovač izvršili krivično djelo iz člana 416 Krivičnog zakonika, ili neko drugo krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, proizilazi iz lako dostupnih video i foto zapisa u medijima.

„Dok istovremeno prijavljene osobe, po sopstvenom priznanju, ističu da su bile kritičnog dana, a tokom preduzimanja istražnih radnji, na lice mjesta izvršenja krivičnog djela“, dodali su iz DPS-a.

Oni su kazali da ne žele da podsjećaju na ustavnu podjelu vlasti u Crnoj Gori, nadležnosti predsjednika Vlade i ministara, a istovremeno i na same policijsko-tužilačke procedure oko obezbjeđenja lica mjesta prilikom izvršenja krivičnog djela, kao i ko su osobe koje mogu boraviti na samom mjestu događaja.

Iz DPS-a su objasnili da ne žele da podsjećaju na to, jer je i laiku jasno da Abazović, Adžić i Kovač nijesu imali ovlašćenja da borave na mjestu izvršenja krivičnog djela, ali su ipak bili, prekoračenjem službenih ovlašćenja.

Oni su naveli da od nadležnog državnog tužilaštva očekuju da u konkretnoj pravnoj stvari utvrdi materijalnu istinu.

„Kao i da ocijeni da li u radnjama prijavljenih osoba ima elemenata krivičnog djela za koje se prijavljuju, ili pak nekog drugog krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti, te da pribavi video i foto zapis predmetnih događaja“, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su istakli da očekuju i da Abazović, Adžić i Kovač budu saslušani, kao i svjedoci koji imaju saznanja o svemu navedenom.

„Ne manje bitnim smatramo, i očekujemo da će nadležno tužilaštvo provjeriti ko je prijavljenim osobama omogućio da ugroze istražni proces i sa tim u vezi da istovremeno ocijene da li i u njihovim radnjama ima elemenata krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti“, navodi se u saopštenju.

