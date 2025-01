DPS: Odgovornost za Mandićevu provokaciju snosi parlamentarna većina

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić provocira građane Bosne i Hercegovine (BiH) i narušava međususjedske odnose, a odgovornost za to snosi parlamentarna većina, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Mandić je ranije danas uputio čestitku rukovodstvu Republike Srpske (RS) povodom 9. januara, koji se u tom bosanskohercegovačkom entitetu proslavlja kao Dan RS, iako ga je Ustavni sud BiH više puta proglasio neustavnim.

Iz DPS-a su u reagovanju naveli da ispod čestitke Mandića povodom neustavnog obilježavanja 9. januara kao takozvanog Dana RS, stoje svi potpisi konstituenata vladajuće većine.

“Jer je upravo zahvaljujući tim političkim subjektima i njihovim željama za foteljama, Mandić u prilici da sa pozicije predsjednika Skupštine Crne Gore provocira građane BiH, narušava međususjedske odnose i krši zakon”, rekli su iz te partije.

Oni su naveli da je Evropska unija u srijedu pozvala da se poštuju suverenitet BiH, njen teritorijalni integritet, ustavni poredak i odluke Ustavnog suda, ali je, kako su kazali, upravo to za Mandića bio podstrek više da učini suprotno i još jednom potvrdi svoj proevropski karakter.

“Od Mandića, koji ne poštuje ni Ustav Crne Gore ni Crnu Goru, ne može se očekivati da poštuje BiH, i to je konstanta u njegovom političkom djelovanju”, kaže se u reagovanju.

Iz DPS-a su rekli da Mandić to sad radi kao državni zvaničnik Crne Gore i da ga u tome podržava premijer i veći dio stranaka vladajuće većine.

“A što se tiče onih koji se danas retorički ograđuju od Mandićevih postupaka, treba da znaju da sve dok čine vladajuću većinu kojom on upravlja i manipuliše, oni dijele odgovornost za sva njegova nepočinstva”, navodi se u reagovanju.

