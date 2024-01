DPS: Nacionalistička politika u Pljevljima doživjeće krah

Podgorica, (MINA) – Nacionalistička politika u Pljevljima doživjeće krah, poručeno je sa tribine Demokratske partije sovijalista (DPS) održanoj u Pljevljima u okviru kampanje za unutarstranačke.

Kandidat za potpredsjednika DPS-a Abaz Dizdarević rekao je da su Pljevlja grad duboke istorijske tradicije, kad se govori o istorijskoj ostavštini.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Dizdarević je ukazao da je u Crnoj Gori došlo do svojevrsne regresije društva.

“Od paradigme multikulturalnog društva, stigli smo do ovih tirada sa gradskih trgova na kojima se širi neprijateljstvo prema našim komšijama. Imam problem sa onim pjesmama koje lede srca komšijska a koja ste mogli da čujete prethodnih noći, ali koje slušamo gotovo svakog dana”, kazao je Dizdarević.

On je rekao da ga čudi to što predsjednik države Jakov Milatović i premijer Milojko Spajić ćute o događaju u Pljevljima, na kome su se sa gradskog trga, kako je rekao, intonirale četničke pjesme.

“Milatović i Spajić vjerovatno misle da ako dovoljno jako zažmure, da se ništa od tih pjesmama neće čuti ovdje u Pljevljima. Oni propagiraju građansku politiku, a nacionalističke tirade vidimo na trgovima širom države”, kazao je Dizdarević.

Kandidata za potpredsjednika DPS-a obratio Dušan Raičević je ocijenio da Pljevlja počivaju na uvažavanju različitosti, i da na tu činjenicu svi u Crnoj Gori treba da budu ponosni.

“Moramo da se izborimo protiv retrogradnih struja, koje se se “odvažile” da državne simbole zamijene trobojkama, predstavljajući ih svojim zastavama, kojima mi valjda treba da se poklonimo”, poručio je Raičević.

Kandidat za potpredsjednika Elvir Zvrko rekao je da mu je poseban izazov i odgovornost da govori pred Pljevljacima, za koje je ocijenio kao ljude sa urođenom mudrošću i instiktom da prave dobre političke i životne odabire.

“Ono što me posebno raduje jeste istrajnost DPS u odbrani onog što su naši ciljevi i vrijednosti za koje se zalažemo. Vi dobro znate kroz šta ste prolazili od devedesetih do danas. Ali snaga DPS leži u činjenici da smo opstali uprkos nadanjima naše političke konkurencije da ćemo nestati”, dodao je Zvrko.

On je ukazao je da jedino DPS ima snagu da vrati Crnu Goru na pravi put i da se zbog toga kao partija mora što prije vratiti na vlast, jer kako je poručio, jedino je DPS garant opstanka Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS