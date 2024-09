DPS: Hapšenje Dabetića potvrdilo korupcionaški karakter vlasti

Podgorica, (MINA) – Hapšenje glavnog urbanističkog inspektora za južnu regiju, Rada Dabetića, potvrdilo je korupcionaški karakter aktuelne parlamentarne većine, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz te partije su ukazali da je Dabetića, koji je i kandidat za odbornika liste Za budućnost Podgorice, na poziciju glavnog urbanističkog inspektora nedavno imenovao ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slavena Radunović.

„Pozivamo Radunovića da zbog objektivne i političke odgovornosti podnese ostavku kako bi se pokazao odgovoran odnos prema institucijama“, navodi se u saopštenju DPS-a.

Oni su kazali da ne žele da presuđuju i da poštuju pretpostavku nevinosti Dabetića, ali da ovaj slučaj dokazuje da je aktuelna većina ogrezla u korupciju.

Ta korupcija se, kako su naveli iz DPS-a, najbolje vidi kroz poslovanje Rudnika uglja, Crnogorskog elektrodistributivnog sistema i ukupno energetskog sektora, kao i kroz brojne sumnje koje su pratile tender za automobile za potrebe policije, nabavku brodova za potrebe Vojske Crne Gore.

„Kada se tome doda jučerašnje hapšenje za kupovinu ličnih karata za potrebe stranaka vlasti, jasno je da je aktuelna Vlada u potpunosti ogrezla u goli kriminal radi opstanka na vlasti i nastavka daljeg pustošenja države“, zaključuje se u saopštenju.

