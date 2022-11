DPS: Članovi biračkih odbora iz redova DF-a spriječili održavanje izbora

Podgorica, (MINA) – Članovi biračkih odbora iz redova Demokratskog fronta (DF) još jednom su spriječili održavanje izbora u Šavniku i biračima sa pravom glasa onemogućili da slobodno izraze svoju volju i iskoriste biračko pravo, saopštili su iz šavničkog odbora Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz šavničkog odbora DPS-a kazali su da su svi napori njihove partije, brojni pozivi koje su uputili policiji i tužilaštvu, očigledno bili uzaludni, pa se tako ni danas nijesu okončali lokalni izbori u Šavniku.

„Još jednom su članovi biračkih odbora iz redova DF-a spriječili održavanje izbora i biračima sa pravom glasa onemogućili da slobodno izraze svoju volju i iskoriste biračko pravo“, navodi se u saopštenju.

Kako su rekli iz šavničkog odbora DPS-a, ponovnim vršenjem djela koja spadaju u grupu krivičnih djela protiv izbornih prava, propisanih Krivičnim zakonikom, destruktivci i primitivci nastavili sa svoj cirkus.

Iz te partije su kazali da je, nažalost, izborni proces u Šavniku pretvoren u lakrdiju, a samim tim i u potpunosti obesmišljen.

„Međutim, pored svega toga on je pokazao i sve manjkavosti crnogorskog državnog sistema i činjenicu da institucije ne funkcionišu jer njihovi predstavnici ni ovoga puta nijesu preduzeli ovlašćenja iz svojih nadležnosti u cilju zaštite i poštovanja zakona i Ustava“, kaže se u saopštenju.

Iz šavničkog odbora DPS-a rekli su da im je žao što je voljom pojedinaca crnogorskoj javnosti iz Šavnika ponovo poslata ružna slika kakva ne dolikuje niti građanima tog grada, niti tom kraju.

„Na kraju obavještavamo javnost da će izborna lista “Prava stvar, Nastavljamo domaćinski za Šavnik”, kad se obezbijede uslovi za to, ostvariti ubjedljivu pobjedu u Šavniku“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS