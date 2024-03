Dozvoljeno izručenje Do Kvona Južnoj Koreji

Podgorica, (MINA) – Viši sud u Podgorici odlučio je da južnokorejski državljanin Do Kvon bude izručen Južnoj Koreji, u skraćenoj proceduri.

Portparolka Višeg suda u Podgorici Marija Raković kazala je Agenciji MINA da je taj sud postupao po ukidnim razlozima Apelacionog suda.

„Dozvoljeno je izručenje Do Kvona u skraćenoj proceduri Južnoj Koreji, a molba Sjedinjenih Američkih Država (SAD) je odbijena kao neosnovana“, rekla je Raković.

Ona je navela da odluka još nije pravosnažna, jer postoji pravo žalbe.

Apelacioni sud ukinuo je u utorak rješenje Višeg suda o izručenju Do Kvona SAD-u i predmet vratio na ponovni postupak i odlučivanje.

