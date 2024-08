Dosljednom primjenom zakona i maksimalnim kaznama odbraniti zajednicu

Podgorica, (MINA) – Nezavisni sindikat policije pozvao je tužilačku i sudsku organizaciju da, povodom napada devetnaestogodišnjaka na policijaca na Žabljaku, dosljednom primjenom zakonskih odredbi i izricanjem maksimalnih kazni stanu u, kako su naveli, odbranu društvene zajednice.

Iz Uprave policije ranije je saopšteno da su njihovi službenici na Žabljaku uhapsili A.P. (19) iz Podgorice osumnjičenog za napad na policajca.

U saopštenju Nezavisnog sandikata policije navodi se da bezobzirnost, bahatost i surovost čovjeka koji se, sa 19 godina, nalazi tek na početku života, a koji je spreman da napadne policijskog službenika i ozbiljno mu ugrozi život, najbolje oslikava trenutni pravac kojim se kreće crnogorsko društvo.

“Šta da očekuje obični, nenaoružani čovjek koji nije službeno lice ako je napadnut onaj koji treba svima da garantuje bezbjednost i sigurnost”, kazali su iz strukovnog udruženja policije.

“Pozivamo, prije svega tužilačku i sudsku organizaciju da, doslednom primjenom zakonskih odredbi i izricanjem maksimalnih kazni, stanu u odbranu društvene zajednice”, kaže se u saopštenju.

Oni su pozvali i građane da dignu glas i kažu da je nasilja dosta, da žele mirne ulice i sigurne trgove.

Iz Nezavisnog sindikata policije su kazali da su mnogi spremni da ustvrde da je policajac država.

“Čemu da se nada bilo koji mirni pojedinac u ovoj državi ako je ovako surovo napadnuta sama država”, upitali su iz Nezavisnog sindikata policije.

Kako su dodali, krajnje je vrijeme da svi zajedno, ujedinjeni i odlučni, prestupnicima jasno stave do znanja da crnogorske ulice nijesu dovoljno široke za njihovu “osionost, samoljublje i ničim zasluženu umišljenost da su neko kome se sve može”.

Kako su istakli, za Nezavisni sindikat policije Crne Gore, udarac staklenom flašom u glavu je nesumnjivo pokušaj ubistva.

Oni su podsjetili da se taj pokušaj ubistva, u razmaku od samo nekoliko sekundi, dogodio čak dva puta.

“Zaprepašćuje riješenost napadača da dva puta napadne na tako opasan i surov način, da ugrozi dva ljudska života, pritom uopšte ne mareći za posledice”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali iz Nezavisnog sindikata policije, u tom slučaju ne smiju postojati olakšavajuće okolnosti u vidu mladosti napadača, eventualne alkoholisanosti ili nečeg trećeg.

“Nema opravdanja za ovaj i ovakav napad”, poručuje se u saopštenju.

Dodaje se da mjere prevencije, porodično i školsko vaspitanje očigledno ne uspijevaju da dovoljno “kultivišu” određene ljude.

“Stalno popuštanje, blaga kaznena politika i najšira moguća demokratija kod pojedinaca očigledno stvaraju osjećaj super moći i nedodirljivosti”, naveli su iz strukovnog udruženja policijaca.

Vrijeme je, kako su dodali, za nepopularne, ali prijeko potrebne, represivne mjere.

“Kao društvo smo prinuđeni na samoodbranu od nasilnika, a samo zajedno, kroz sistem i zakone, im možemo stati na put”, navodi se u saopštenju.

