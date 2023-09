Doprinosiće bezbjednosti djece u školama

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija će, preventivnim i drugim aktivnostima, doprinositi bezbjednosti djece u školskom okruženju.

Školska godina za učenike osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori počela je danas.

Iz Uprave policije su na Tviteru /Twitter/ naveli da novi početak nosi uzbuđenje i radost, ali i brojne izazove i brige roditelja.

“Policija će, kroz preventivne i druge aktivnosti, nastojati da doprinese bezbjednosti djece u školskom okruženju, kao i saobraćaja u blizini škola”, kazali su iz policije.

