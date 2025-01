Dom zdravlja Cetinje organizovaće psihološko-psihijatrijsku podršku porodicama nastradalih

Podgorica, (MINA) – Cetinjski Dom zdravlja će, u okviru Jedinice za mentalno zdravlje, organizovati psihološko-psihijatrijsku podršku porodicama nastradalih i ranjenih u pucnjavi koja se u tom gradu dogodila u srijedu poslijepodne, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

“Nevjerica, bol, tuga, potrešenost, samo su neki od osjećaja koji su se duboko ukorijenili u svima nama”, naveli su iz Doma zdravlja Cetinje u objavi na Fejsbuku /Facebook/.

Oni su kazali da su još u nevjerici zbog tragičnog jučerašnjeg događaja.

“Dom zdravlja Cetinje u narednom periodu organizovaće psihološko-psihijatrijsku podršku porodicama nastradalih i ranjenih u okviru Jedinice za mentalno zdravlje”, navodi se u saopštenju.

Podrška će se, kako su rekli iz Doma zdravlja, pružati i ostalim građanima Cetinja koji iziskuju potrebu za razgovor sa stručnim osobama, kako bi, koliko je moguće, ublažili svoju bol.

“Solidarni u djelovanju, pomoć će pružiti i kolege iz Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) i Doma zdravlja Budva, na čemu smo zahvalni”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su ove aktivnosti podržali Ministarstvo zdravlja, resorni ministar Vojislav Šimun, Prijestonica i gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković.

“Psihološko-psihijatrijska podrška pružaće se od danas, u terminu od 15 do 18 sati. Stručni tim čine kolege iz KCCG – psihijatar Tea Dakić, psiholog Mina Gazivoda i naša medicinska sestra Ljiljana Kapisoda”, rekli su iz Doma zdravlja Cetinje.

Oni su kazali da će sjutra, u sklopu redovnog radnog vremena, u jutarnjoj smjeni na raspolaganju biti stručni tim iz Doma zdravlja Budva na čelu sa specijalistom psihijatrije Vaskom Roganovićem.

Iz Doma zdravlja Cetinje rekli su da će usluge psihološko-psihijatrijske podrške biti dostupne od osam sati.

Oni su naglasili da za stručnu pomoć nijesu neophodni uputi i da je potrebno samo kontaktirati broj 067/242-702, koji je namijenjen za tu svrhu.

Sve neophodne informacije na tom broju pružaće medicinska sestra Ljiljana Kapisoda.

“Stručna podrška organizovaće se i u narednom periodu sa našim timom doktora Anom Đuranović, Marijom Perišić i Ljiljanom Kapisodom, sve dok postoje potrebe osiguranika za istom, u cilju pružanja stručne pomoći i podrške. Kontaktirajte nas, da zajedno nastojimo pomoći u ublažavanju posljedica kobnog 1. januara”, naveli su iz cetinjskog Doma zdravlja.

