Dokumentacija o ugovoru o lobiranju proslijeđena SDT-u

Podgorica, (MINA) – Vlada je Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) proslijedila dokumentaciju o ugovoru o lobiranju koji je potpisala prethodna izvršna vlast na čelu sa Dritanom Abazovićem, kazao je potpredsjednik Vlade i ministar ekonomskog razvoja, Nik Đeljošaj.

On je, na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade, odgovarajući na pitanje da li je tačno da su SDT-u poslati podaci o sumnjivom ugovoru o lobiranju, odgovorio potvrdno.

„Tačno je, danas je Vlada usvojila informaciju i kompletna dokumentacija oko tog pitanja je proslijeđena nadležnim institucijama, da oni ocjenjuju o postupku potpisivanja tog ugovora“, naveo je Đeljošaj.

On je dodao da očekuju da se institucije o tome izjasne i da se vidi da li je bilo stvari koje nijesu sprovedene u skladu sa procedurom.

Đeljošaj je kazao da je u srijedu „sproveden cirkus nad jednom ženom, zbog kilometraže i potrošnje goriva“.

„Političari treba da budu što manje uključeni, treba da rade državne institucije, kako im je po zakonu i dodijeljeno“, naveo je Đeljošaj.

On je poručio da institucije treba da rade svoj posao i da to apsolutna podržava.

„Ako je to neko uradio, ne ona, nego ja lično, treba da odgovara pred institucijama i da sav taj novac vrati građanima Crne Gore“, kazao je Đeljošaj.

Upitan da pojasni na šta je mislio kada je ocijenio da je sproveden cirkus, on je rekao da Albanci u Crnoj Gori imaju veliko poštovanje prema Perović i da je ona, dok je bila sudija, smogla snage da donese osuđujuću presudu za vrijeđanje Albanaca.

„Za ove druge stvari, ako je neko nešto uradio, naravno da će odgovarati. Mislim da bi možda Albanci bili spremni, ako je nešto oštetila, da joj pomognu da vrati ova sredstva, zbog onoga što su osjećaji prema činu iz 2016. godine“, naveo je Đeljošaj.

On je dodao da to govori kao lider političke partije, a ne kao predstavnik Vlade.

Upitan da prokomentariše glasanje poslanika Pokreta Evropa sad (PES) Vasilija Čarapića na Skupštini Savjeta Evrope (SE), na kojoj se glasalo za prijem Kosova u SE, Đeljošaj je kazao da je to više pitanje za PES.

On je rekao da danas ne može govoriti mnogo o tome, jer nema dovoljno informacija.

„U narednim danima ćemo više o tom pitanju, jer ću tražiti dodatne informacije“, kazao je Đeljošaj i dodao da su na jednoj sjednici Vlade razgovorali o tome i da su bila drugačija razmišljanja.

Đeljošaj je kazao da će veoma brzo imati “jasan odgovor na sve te stvari”.

